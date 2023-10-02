Думаете, что у вас просто плохое настроение? Невролог рассказала, признаком каких болезней оно бывает

Учат не поддаваться плохому настроению и психологи. Рустам Муслумов, доцент кафедры педагогики и психологии образования УрФУ рассказал как в принципе можно ловить и контролировать стрессовые ситуации. Это часто помогает, а для этого нужно изучить и использовать техники управления стрессом: методы релаксации, медитацию, выход в реальность. Это то, что действительно работает и помогает справиться в трудные моменты. Учиться плавать стоит не там, где глубоко, убежден психолог. А потому не ждите по-настоящему тяжелой ситуации, чтобы на ней отработать технику, практикуйте заранее, и тогда техники войдут в привычку и помогут в сложные минуты.