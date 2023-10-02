Думаете, что у вас просто плохое настроение? Невролог рассказала, признаком каких болезней оно бывает

Если вы часто испытываете негативные эмоции, не можете справиться с плохим настроением, поможет не волшебная таблетка, а понимание причин этого. Какие нелады со здоровьем могут незаметно довести человека до состояния «в моей жизни всё очень плохо», рассказывает врач.
Как часто мы испытаем негативные эмоции и, как всегда, хотим решить все проблемы одной таблеткой! Но лучше воздействовать на причины. А для этого нужно их знать, рассказала «Доктору Питеру» врач-невролог Ксения Овсянникова.
Ксения Овсянникова — невролог, вегетолог,
Причины плохого настроения
У беременных и кормящих
— Это обычно дефициты — белка, железа, магния, витаминов В, йода в первую очередь, — рассказывает врач-невролог Ксения Овсянникова. — А еще может быть интоксикация аммиаком, «убитые» надпочечники, застой желчи токсинами и невыведенными продуктами переработки гормонов, гипотиреоз, мало движения, щелочная моча из-за инфекций и аммиака, глютен и так далее.
У тех, кто перенес ковид
— Нарушение состава микробиоты и повреждение кишечника, нейровоспаление, повышенный аммиак, дефицит витаминов В12, В6 и других из группы В, нарушение микроциркуляции из-за повреждения эндотелия и густой крови, — продолжает врач.
У пожилых людей
— Больной кишечник с нарушением состава микробиоты, нейровоспаление с исходом в нейродегенерацию, множественные дефициты, нарушения мозгового кровоснабжения (хроническая ишемия мозга после инсульта), — говорит Ксения Овсянникова.
Если дошло до депрессии
Если возникает нежелание жить, депрессии, предобморочные состояния, жизнь — стресс, скорее всего, будут следующие причины: отсутствие отдыха, режима сна, дефицит В12, интоксикация аммиаком и внутричерепной застой, нейровоспаление. Грань с психиатрией — повышенный аммиак и выраженное нейровоспаление, уточняет невролог.
Другие объективные причины плохого настроения:
- последствия травм головы;
- дефицит энергии в нейронах;
- отсутствие спорта и движения;
- слабые надпочечники;
- скачки сахара в крови;
- токсины клостридий;
- дефицит В12, В1, В6 и других витаминов группы В;
- нехватка жирорастворимых витаминов;
- интоксикация медью;
- анемия и дефицит железа;
- гипотиреоз;
- дефицит магния;
- употребление глютена;
- повышенная кишечная проницаемость с нарушением состава микробиоты кишечника;
- синдром Жильбера;
- нарушение детоксикации эстрогенов.
Алкоголь настроение не повысит
Ранее профессор Оксана Драпкина объяснила, что прибегать к помощи алкоголя, чтобы поднять себе настроение, плохая идея. Спиртное — это депрессант, оно угнетает работу центральной нервной системы. По ее словам, небольшая доза алкоголя на самом деле повышает уровень дофамина и серотонина — человек расслабляется и чувствует небольшую эйфорию».
Но если продолжать выпивать, наступает сонливость, речь и координация нарушаются, человек засыпает. Неоднократное употребление спиртного ведет к тому, что организм привыкает к выработке гормонов. Без стимуляции возникают депрессия и тревожность, а для устранения этих симптомов требуется увеличение дозы.
Учат не поддаваться плохому настроению и психологи. Рустам Муслумов, доцент кафедры педагогики и психологии образования УрФУ рассказал как в принципе можно ловить и контролировать стрессовые ситуации. Это часто помогает, а для этого нужно изучить и использовать техники управления стрессом: методы релаксации, медитацию, выход в реальность. Это то, что действительно работает и помогает справиться в трудные моменты. Учиться плавать стоит не там, где глубоко, убежден психолог. А потому не ждите по-настоящему тяжелой ситуации, чтобы на ней отработать технику, практикуйте заранее, и тогда техники войдут в привычку и помогут в сложные минуты.
Просто научитесь беречь себя, любить и заботиться в первую очередь о себе. Нет ничего плохого в том, что вы способны и посочувствовать, и порадоваться за себя, побаловать чем-то вкусным, устроить качественный отдых, то есть делать каждый свой день счастливым.
Кстати, мы рассказывали, как работает гормон стресса и как его можно победить.