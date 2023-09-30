5 ошибок, которые мы совершаем при боли в спине: они могут довести до серьезной травмы

Боль в пояснице — одна из самых распространенных проблем со спиной. Болеть может по самым разным причинам: начиная от проблем с позвоночником и мышцами спины, заканчивая заболеванием почек. Обычно от боли советуют повязать на спину шерстяной пояс или размять ее массажем, но такое самолечение может не только не помочь, но и сделать намного хуже. Какие ошибки мы чаще всего допускаем, когда болит спина, нам рассказали врачи.
Ошибка 1. Игнорируем боль
Многим кажется, что боль в пояснице — нормальная реакция на усталость в спине, особенно после работы в наклон. Но если что-то болит, то это уже не норма, и при появлении дискомфорта необходимо разобраться, а в чём причина.
— Самая распространенная причина — это остеохондроз, то есть проблемы в межпозвоночных дисках, связках, проблемы с костно-суставной системой, — рассказала нам врач-невролог «Новой больницы» Анастасия Якупова. — Но также под маской боли в пояснице может скрываться какая-то другая проблема: например, с мочевыводящей системой.
По словам специалиста, боль в пояснице также может быть мышечным спазмом, при котором напрягаются паравертебральные мышцы, и из-за этого возникает боль.
Паравертебральные мышцы — это симметричные мышцы спины, окружающие позвоночный столб и участвующие в его движениях.
Кроме того, женщины могут чувствовать боль в пояснице из-за менструального цикла или гинекологических проблем.
По совету врача, первое, что нужно сделать, почувствовав боль в пояснице, — лечь, принять удобное положение, в котором спина будет меньше болеть, и какое-то время так полежать. И, разумеется, обратиться к врачу, так как это может быть симптомом поясничного остеохондроза или почечной колики.
— Очень важно не заниматься самолечением, потому что, если это почечная колика, легко можно усугубить состояние, — предупредила Анастасия Якупова.
Ошибка 2. Ждем, что пройдет само
Если человек не первый раз сталкивается с болью в пояснице, а врач уже заявил о проблемах с костно-суставной системой, межпозвоночными дисками или нашел грыжу, то он уже знает, как облегчить боль.
Как только заболела поясница, нужно ложиться на бок, чтобы расслабить мышцы, и принять обезболивающее (которое посоветовал врач) — обычно это нестероидный противовоспалительный препарат. Можно принять миорелаксант, если врач посоветовал его. Если нет аллергии, то на поясницу можно приклеить противовоспалительный пластырь.
Главное — знать, что боль не должна быть постоянной. Если она продолжается больше суток, то необходимо обратиться к доктору.
Ошибка 3. Греем больную спину
Часто люди, страдающие болью в пояснице, пытаются «прогреть» спину, чтобы расслабить мышцы. Но, по словам невролога, это может только усугубить ситуацию.
— Ни в коем случае нельзя при обострении остеохондроза принимать горячую ванну, горячий душ, ходить в баню и сауну, париться. Это может усугубить ситуацию, когда произойдет компрессия нервного корешка, — предупреждает врач.
Ошибка 4. Делаем массаж
Врач-невролог, вертебролог «Новой больницы» Юлия Мальцева предупреждает: при боли в пояснице нельзя делать самомассажи и оказывать давление на спину. Причиной болей может быть остеопороз — истончение костной ткани. С таким диагнозом массаж может сильно навредить.
— При этом человек не падал, травм у него не было, но настолько кости истончены, что резко нагнулся или поднял что-то тяжелое — это может вызвать травму кости, — говорит врач. — Это очень плохо поддается лечению всякими анальгетиками, так что, если боль не проходит, несмотря на прием обезболивающего, можно это заподозрить, но поставить диагноз без рентгена, конечно, нельзя. Кроме того, боли могут давать различные новообразования — опухоли костей, опухоли мягких тканей.
Врач предупреждает, что боль может быть симптомом перелома или трещины в костях, и самомассаж с давлением на поврежденные кости только сильнее травмирует.
Ошибка 5. Делаем упражнения
Ни в коем случае во время боли в спине нельзя висеть на турнике, делать растяжку и прочие упражнения. Все нагрузки на спину должны быть подобраны с врачом, а самостоятельный выбор упражнений может усугубить ситуацию.
— Конечно, есть такие методики, как кинезитерапия — лечение движением. Но это применяется, когда боль хроническая, когда поставлен диагноз, известен источник боли и, кроме этого, подобрано иное лечение. Это может быть растяжка, йога, пилатес, стретчинг, бассейн — мы это рекомендуем, но когда знаем причину болей, — предупреждает Юлия Мальцева.
Невролог посоветовала, наоборот, три-пять дней не напрягать спину при резкой и сильной боли, а гимнастику в качестве профилактики начинать делать до возникновения неприятных ощущений.