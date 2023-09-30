5 ошибок, которые мы совершаем при боли в спине: они могут довести до серьезной травмы

По словам специалиста, боль в пояснице также может быть мышечным спазмом, при котором напрягаются паравертебральные мышцы, и из-за этого возникает боль.

Паравертебральные мышцы — это симметричные мышцы спины, окружающие позвоночный столб и участвующие в его движениях.

Кроме того, женщины могут чувствовать боль в пояснице из-за менструального цикла или гинекологических проблем.



По совету врача, первое, что нужно сделать, почувствовав боль в пояснице, — лечь, принять удобное положение, в котором спина будет меньше болеть, и какое-то время так полежать. И, разумеется, обратиться к врачу, так как это может быть симптомом поясничного остеохондроза или почечной колики.

