3 смертельные ошибки, которые мы делаем при лечении ОРВИ, — они могут привести к летальному исходу

В России растет заболеваемость ОРВИ и гриппом. На днях главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов сообщил, что уже в 35 городах эпидпороги превышены на 20% и более. Как правило, ОРВИ воспринимается скорее досадной неприятностью, чем болезнью — подумаешь, простуда. Однако при неправильном лечении она может приводить к тяжелым последствиям и даже летальным исходам. Сегодня в рубрике «Что у вас болит?» разбираем с врачами главные ошибки, которые люди совершают при лечении ОРВИ.
Ошибка № 1: самолечение
Нередко одна из самых первых ошибок пациента с симптомами ОРВИ в том, что он неправильно определяет причину заболевания. В результате при бактериальных инфекциях люди начинают использовать противовирусные препараты и, наоборот, пить антибиотики при вирусной инфекции. Естественно, они не помогают.
— ОРЗ — это инфекция верхних дыхательных путей, она может быть вирусная, может быть бактериальная. Вирусные инфекции называются ОРВИ. То есть все ОРВИ — это ОРЗ, но не все ОРЗ — ОРВИ, — объясняет врач-терапевт, иммунолог Иван Скороходов. — Принципиальное отличие в том, что мы используем разные препараты для лечения. Мы должны влиять на причину того, что с нами происходит. При вирусных инфекциях это противовирусные препараты, при бактериальных — противобактериальные, логично.
Он объясняет, что лечение состоит из двух основных блоков. Это этиотропные препараты, то есть влияющие на причину, и вспомогательные препараты, которые просто облегчают наше состояние, то есть симптоматическая терапия. Люди самостоятельно не всегда могут определить, вирусная у них инфекция или бактериальная.
Ошибка № 2: несвоевременное лечение
Вторая ошибка — люди верно расценивают свою инфекцию как вирусную, но слишком поздно начинают пить противовирусные. Добиться эффекта можно, если пить их в первые два дня, начинать прием позже уже не имеет смысла.
Ошибка № 3: лечение симптомов, а не причины
Сами ОРВИ тут, строго говоря, ни при чем. К летальному исходу могут привести осложнения, спровоцированные вирусной инфекцией. Они могут развиться, если человек переносит болезнь на ногах, не соблюдает рекомендации врача или и вовсе к нему не обращается, несмотря на недомогание. Одно из наиболее опасных осложнений — пневмония (воспаление легких). По данным ВОЗ, она занимает 4-е место среди причин смерти от инфекционных заболеваний.
— Пневмония может развиться, если на фоне сниженного иммунитета к ОРВИ присоединяется бактериальная инфекция, — говорит кандидат медицинских наук, врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина. — Без лечения (как правило, требуются антибиотики) такое состояние может привести к смерти из-за острой дыхательной недостаточности. Это состояние, при котором легкие неспособны обеспечить ткани и органы достаточным количеством кислорода.
Другими грозными осложнениями являются сепсис (заражение крови, которое возникает, если инфекция проникает в кровяное русло и начинает активно развиваться в нем), ДВС-синдром (состояние, при котором процесс свертывания крови нарушается и возрастает риск образования тромбов и кровотечений).
— Вирусная инфекция может поражать не только органы дыхания, но и другие ткани, например сердечную мышцу или ее оболочку, — говорит Ольга Уланкина. — Как правило, это происходит, если человек переносит болезнь на ногах или сильно ослаблен. Без лечения такое состояние может привести к крайне тяжелым последствиям, в том числе к смерти.
Когда вызывать врача?
В идеале — обращаться к врачу при первых же симптомах заболевания. Однако Иван Скороходов говорит, что нередко таким пациентам надо просто отлежаться, облегчая состояние симптоматической терапией. Например, если у вас просто насморк и температура 37.
В то же время не помешает знать «красные флаги» и при их появлении обращаться к врачу. Среди таких симптомов — длительная непроходящая температура тела выше 38 градусов, одышка, спутанное сознание, выраженные головные боли, тошнота и рвота. Во всех этих случаях нужно срочно обращаться к врачу.