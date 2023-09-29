3 смертельные ошибки, которые мы делаем при лечении ОРВИ, — они могут привести к летальному исходу

Ошибка № 1: самолечение

Нередко одна из самых первых ошибок пациента с симптомами ОРВИ в том, что он неправильно определяет причину заболевания. В результате при бактериальных инфекциях люди начинают использовать противовирусные препараты и, наоборот, пить антибиотики при вирусной инфекции. Естественно, они не помогают.



— ОРЗ — это инфекция верхних дыхательных путей, она может быть вирусная, может быть бактериальная. Вирусные инфекции называются ОРВИ. То есть все ОРВИ — это ОРЗ, но не все ОРЗ — ОРВИ, — объясняет врач-терапевт, иммунолог Иван Скороходов. — Принципиальное отличие в том, что мы используем разные препараты для лечения. Мы должны влиять на причину того, что с нами происходит. При вирусных инфекциях это противовирусные препараты, при бактериальных — противобактериальные, логично.

