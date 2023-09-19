Вернут ли масочный режим из-за новой версии ковида? Отвечает Роспотребнадзор

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова провела 19 сентября совещание с региональными органами ведомства. Среди прочих вопросов обсуждали и коронавирус: в последнее время регистрируют всё больше новых случаев заражения. Как сообщили ранее в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, за неделю заболеваемость возросла на 48%, а число госпитализаций увеличилось на 20,6%. Тем не менее вводить противоэпидемические ограничения в ведомстве пока не намерены.
— В настоящее время вводить ограничительные меры, такие как, например, масочный режим, не планируется, если для этого не будет серьезных оснований, — цитирует ответ пресс-службы Роспотребнадзора РИА Новости. — В учреждениях могут быть введены ограничения локального характера на определенный период.
Кое-где такие ограничения вводить уже начали. Например, на днях масочный режим ввели на территории Дома правительства. Как сообщили ТАСС в пресс-службе кабмина, решение принято в связи с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19. 19 сентября также стало известно о возобновлении работы временного ковидного госпиталя в Москве.
На днях Роспотребнадзор рассказал о новом варианте ковида, который получил название «пирола». Это одна из мутаций омикрон-линии, по известным данным — усилившая заразность и чуть лучше ускользающая от специфического иммунитета. Подробнее о «пироле» мы рассказывали ранее.
В России версия «пирола» пока не была выявлена. На совещании в Роспотребнадзоре сегодня уточнили, что преобладающими остаются варианты штамма «омикрон».