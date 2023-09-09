Как по внешности понять, что у вас высокий холестерин: пять симптомов, которые видны в зеркале

О том, что повышенный холестерин опасен для здоровья, говорят много и давно. Он может приводить к целому ряду сердечно-сосудистых заболеваний — от гипертонии до инсульта и инфаркта. Поэтому очень важно своевременно заметить, что уровень холестерина выше нормы, и заняться лечением или профилактикой. Хотя точно определить этот показатель можно только по анализам, есть симптомы, которые видны невооруженным взглядом. Мы поговорили с врачами, чтобы разобраться, как понять по внешности человека, что у него повышен уровень холестерина и пора идти к врачу.

