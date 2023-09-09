Как по внешности понять, что у вас высокий холестерин: пять симптомов, которые видны в зеркале

О том, что повышенный холестерин опасен для здоровья, говорят много и давно. Он может приводить к целому ряду сердечно-сосудистых заболеваний — от гипертонии до инсульта и инфаркта. Поэтому очень важно своевременно заметить, что уровень холестерина выше нормы, и заняться лечением или профилактикой. Хотя точно определить этот показатель можно только по анализам, есть симптомы, которые видны невооруженным взглядом. Мы поговорили с врачами, чтобы разобраться, как понять по внешности человека, что у него повышен уровень холестерина и пора идти к врачу.
— Холестерин выше нормы действительно имеет внешние признаки, — говорит врач-терапевт «Инвитро-Приволжье» Татьяна Тарадеева. — О наличии проблем в организме могут свидетельствовать специфичные новообразования: подкожные отложения холестерина — ксантелазмы, выглядят как бляшки и появляются преимущественно в области век и вокруг глазного яблока, а также ксантомы, которые образуются в области сухожилий по всему телу и похожи на кожные наросты.
Кроме того, у человека с повышенным холестерином могут появляться туберозные ксантомы — жировые наросты крупных размеров — от 1 до
— Они имеют темно-желтый, иногда бурый цвет. Могут появляться на пальцах рук, локтях, коленях, ягодицах, — говорит старший ординатор кардиологического отделения «Новой больницы», врач-кардиолог, аритмолог Екатерина Лещенко.
Также об излишках холестерина говорит серо-белый ободок по краям роговицы глаз, этот симптом называют «липоидная дуга».
— При нарушениях обмена веществ и регуляции гормонов зачастую возникает еще одно патологическое состояние, которое включает в себя повышение уровня холестерина в крови и имеет явные внешние признаки — метаболический синдром, при котором развивается абдоминальное ожирение, преимущественно в области талии, — говорит Татьяна Тарадеева.
Конечно, точно определить уровень холестерина, просто посмотрев на человека, невозможно, но если появляется несколько или даже один из перечисленных симптомов — это уже повод обратиться к врачу и сдать анализы. Екатерина Лещенко говорит, что для диагностики понадобятся анализы на общий холестерин (ОХ), триглицериды (ТГ), липопротеины высокой плотности (ЛПВП), так называемый «хороший холестерин», липопротеины низкой плотности (ЛПНП), который называют «плохим холестерином» и коэффициент атерогенности (КА). Последний покажет соотношение «полезных» и «вредных» жиров в крови пациента, которое рассчитывается по формуле. Кроме того, может потребоваться УЗИ крупных сосудов.
Снизить уровень холестерина в крови легко и просто не получится — основным лечением и дальнейшей профилактикой станет изменение образа жизни. В зависимости от степени риска, врач может порекомендовать отказ от вредных привычек, лечебную физкультуру, снижение веса, специализированные диеты или медикаментозную терапию. Точные назначения должен делать доктор.