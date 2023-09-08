Подъем продлится до середины октября: в Новосибирской области зафиксировали новую волну ковида

Новый подъем заболевания продлится примерно до середины октября, объяснил Александр Чепурнов. Это уже не сезонность, а ритмичность, не связанная с омикрон-штаммом «Эрис» или другими подвидами. Четкое совпадение специалист проследил только в одном случае — при приходе «Дельты». Тогда поднялась крупная волна, но с тех пор прошло достаточное количество времени, привязать волну к новым подвидам не удавалось.

