Подъем продлится до середины октября: в Новосибирской области зафиксировали новую волну ковида

В Новосибирской области зафиксировали очередную волну повышения заболеваемости коронавирусной инфекцией.
Как объяснил корреспонденту НГС ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины СО РАН Александр Чепурнов, рост происходит не только в регионе, но и по всему миру с частотой в три-четыре месяца. При пиковых значениях, спустя полтора месяца регистрируют наименьшую точку.
— Сегодня снята обязательная вакцинация, соответственно, люди начали прививаться реже. COVID-19 приобрел характер простудного заболевания. Остаются рекомендации для определенной категории граждан: возрастных — старше 70 лет, людей с тяжелыми формами диабета и иммунодефицитными заболеваниями. Остальным нет необходимости, потому что первичная стабилизация организма есть практически у всех, так как граждане переболели, либо прививались, — рассказал эксперт.
Новый подъем заболевания продлится примерно до середины октября, объяснил Александр Чепурнов. Это уже не сезонность, а ритмичность, не связанная с омикрон-штаммом «Эрис» или другими подвидами. Четкое совпадение специалист проследил только в одном случае — при приходе «Дельты». Тогда поднялась крупная волна, но с тех пор прошло достаточное количество времени, привязать волну к новым подвидам не удавалось.
За неделю, с 28 августа по 3 сентября в регионе выявили 43 случая заболеваемости. Госпитализировали семерых пациентов, выздоровели 50 человек. Летальных случаев официально не зарегистрировали, сообщили на сайте «Стопкоронавирус.рф».
В августе вирусолог Александр Чепурнов рассказал о последствиях омикрон-штамма «Эрис». Инфекция поражает сосуды и суставы.