Последствия «Эриса» пока непонятны: новосибирцев предупреждают о новой волне заболевания ковидом

Повышение заболеваемости коронавирусной инфекцией в Новосибирске к сентябрю прогнозируют вирусологи. О возможном всплеске рассказал НГС ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины СО РАН Александр Чепурнов.
По его данным, вспышка будет связана с временной волной, настигающей население один раз в 5–7 месяцев, и началом учебного года. Именно в образовательных учреждениях при контакте детей друг с другом в закрытом пространстве вирусы активно размножаются.
Сезонность инфекции
По словам новосибирского вирусолога Александра Чепурнова, за COVID-19 сохраняется склонность к пиковым возрастаниям с определенным ритмом — в 5–7 месяцев. Значительная часть жителей России уже переболела коронавирусной инфекцией или вакцинировалась, поэтому течение инфекции произойдет мягче, чем во времена пандемии. По словам специалиста, прививка снизит количество летальных исходов и тяжесть заболевания. Симптомы нового штамма схожи с предыдущими: повышение температуры, насморк, кашель, боли в грудной клетке.
— Сегодня мы близки к тому, что и новый вариант станет сезонным. Но специалистам пока остаются непонятны последствия «Эриса», ведь инфекция в целом продолжает оказывать негативное влияние на многих, вызывая поражения сосудов и суставов. Лонг-ковид (постковидный синдром) сильнее проявлялся в первоначальных вариантах — исходном уханьском и дельте. Последствия у переболевших до сих пор проявляются и требуют серьезной реабилитации, — объяснил Александр Чепурнов.
Вирусолог отметил, что современные случаи гораздо мягче, именно поэтому ВОЗ и отечественный Минздрав сняли требования к обязательной вакцинации. Теперь препарат рекомендуют получать только находящимся в группе риска — людям старше 60 лет, с диабетом, гипертонией. Как считает Александр Чепурнов, массовой вакцинации, как и открытия дополнительных госпиталей, не предвидится.
В Новосибирске с начала 2023 года уменьшилось число желающих диагностировать коронавирусную инфекцию. Пациенты реже сдают тесты и обращаются к врачу с признаками ОРВИ в связи со снижением патогенности вируса.
Увеличение распространенности коронавирусной инфекции
Почти на 80% выросла заболеваемость коронавирусной инфекцией в мире за июль. Новый омикрон-штамм EG.5 «Эрис» Всемирная организация здравоохранения впервые обнаружила 17 февраля 2023 года. За несколько месяцев частота его распространенности выросла с 6,2 до 11,6%. Наибольшее число зараженных выявили в 51 стране — США, Китае, Великобритании, некоторых европейских и азиатских государствах. В России пока зафиксировали 17 случаев с апреля по август, отметили в Роспотребнадзоре РФ.
В Новосибирской области за неделю, с 7 по 13 августа, выявили 36 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Девять человек госпитализировали, выздоровели 15 пациентов, летальных случаев официально не зарегистрировали, сообщается на сайте «Стопкоронавирус.рф».
По стране зафиксировали 2944 случаев инфицирования COVID-19. Из них на лечение в больницу отправили 972 пациента. Выздоровели 2933 россиянина. Это цифра уменьшилась на 25,5% по сравнению с первой неделей месяца. В 38 субъектах России специалисты отмечают рост заражения. Скончался 41 человек.
К моменту, когда в России выявили новый штамм ковида, в мире было уже более десятка заражений — их фиксировали в течение 4 месяцев.