Последствия «Эриса» пока непонятны: новосибирцев предупреждают о новой волне заболевания ковидом

— Сегодня мы близки к тому, что и новый вариант станет сезонным. Но специалистам пока остаются непонятны последствия «Эриса», ведь инфекция в целом продолжает оказывать негативное влияние на многих, вызывая поражения сосудов и суставов. Лонг-ковид (постковидный синдром) сильнее проявлялся в первоначальных вариантах — исходном уханьском и дельте. Последствия у переболевших до сих пор проявляются и требуют серьезной реабилитации, — объяснил Александр Чепурнов.

Вирусолог отметил, что современные случаи гораздо мягче, именно поэтому ВОЗ и отечественный Минздрав сняли требования к обязательной вакцинации. Теперь препарат рекомендуют получать только находящимся в группе риска — людям старше 60 лет, с диабетом, гипертонией. Как считает Александр Чепурнов, массовой вакцинации, как и открытия дополнительных госпиталей, не предвидится.