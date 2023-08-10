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В России выявили новый вариант коронавируса: он приводит к более тяжелым последствиям

И лучше уклоняется от выработанного иммунитета

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Новый вариант коронавируса выявили у 17 пациентов

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В России выявили случаи заражения вариантом коронавируса EG.5В, получившим название «Эрис», по поводу которого сейчас бьют тревогу в Великобритании. Об этом сообщил Роспотребнадзор. Всего за четыре месяца новый штамм обнаружили у 17 пациентов.

— Симптомы заболевания такие же, как и у предыдущих вариантов: кашель, насморк, лихорадка, боль в горле и чувство сдавленности в груди, но у людей с ослабленным иммунитетом и некоторых восприимчивых лиц заболевание может привести к более тяжелым последствиям, — сообщили в Роспотребнадзоре. — «Эрис» способен лучше уклоняться от ранее выработанного иммунитета.

Всемирная организация здравоохранения уже добавила линию EG.5 также в перечень вариантов SARS-CoV-2, которые находятся под наблюдением. Пока он выявлен в 51 стране мира.

В конце июля глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что осенью в России ожидается рост заболеваемости ковидом. В мае 2023 года Всемирная организация здравоохранения заявила, что статус пандемии будет снят, однако это не значит, что опасность полностью миновала.

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