Заболеваемость ковидом в мире выросла почти вдвое. Когда ждать новую волну в России?

Заболеваемость коронавирусной инфекцией во всём мире резко выросла за последний месяц — на 80 процентов. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения 11 августа. Ранее организация предупреждала, что новый вариант омикрон-штамма коронавируса EG.5, получивший название «Эрис», быстро распространяется — ВОЗ наблюдает за этим штаммом. Мы изучили информацию от Всемирной организации здравоохранения и Роспотребнадзора и поговорили с врачами, чтобы разобраться, чего всем нам ждать от ковида и когда будет новая волна заболеваемости.
Что за новый штамм?
Строго говоря, «Эрис» — не самостоятельный штамм вируса, это очередная версия омикрона, который появился еще в 2021 году. «Эрис» был впервые обнаружен в феврале 2023 года, но в последнее время стал встречаться всё чаще — по информации Всемирной организации здравоохранения, к концу июля распространенность нового варианта составила 17,4%.
ВОЗ заявила, что новый вариант коронавируса «находится под наблюдением». Пока о нём известно, что от своих предшественников — «Кракена» и «Арктура» — он отличается еще большей заразностью и способностью «обходить» выработанный ранее иммунитет.
— Фактически это новая подлиния внутри омикрона, очередная инкарнация, эволюционно усиленная с точки зрения заразности, с той же примерно патогенностью и летальностью, — говорит иммунолог Николай Крючков. — Собственно, не в первый раз это происходит. С точки зрения заболеваемости — может подстегнуть, но это далеко не главный фактор.
По информации Роспотребнадзора, симптомы заболевания в случае заражения вариантом «Эрис» такие же, как и у предыдущих вариантов: кашель, насморк, лихорадка, боль в горле и чувство сдавленности в груди.
— Но у людей с ослабленным иммунитетом и некоторых восприимчивых лиц заболевание может привести к более тяжелым последствиям, — отметили в ведомстве.
Впрочем, данных о том, что болезнь, вызванная новым вариантом коронавируса, протекает тяжелее, пока нет.
— Пока это довольно новая история, большого количества данных, тем более по патогенности, нет, — говорит иммунолог Николай Крючков. — То, что я видел по лабораторным исследованиям, они пока не показывают патогенности. Другое дело, что обход иммунной системы улучшился, но он каждый раз улучшается от текущего состояния — ничего нового тут не происходит, мы уже это наблюдали. Смотрим. На самом деле и процент госпитализаций на число заражений подрос в тех странах, где растет заболеваемость, но пока мы можем допустить, что где-то недооценивается заболеваемость — ПЦР-тестирование не делается в том же масштабе, как в прошлые годы.
Сейчас «Эрис» распространяется в Китае, США и Великобритании, в общей сложности его обнаружили в 51 стране мира. В России случаи тоже есть, но, по данным Роспотребнадзора, пока единичные — за четыре месяца его выявили только у 17 пациентов.
Когда ждать новую волну?
В ВОЗ отмечают, что благодаря своим характеристикам вариант EG.5 может стать доминирующим штаммом в некоторых странах или даже во всём мире — и вызвать рост заболеваемости. Однако значение тут имеет не только новый вариант вируса.
— В данном случае более важны уровень коллективного иммунитета за счет вакцинации и наличие каких-то противоэпидемических ограничений, — говорит иммунолог Николай Крючков. — И сезонность, конечно. Начиная с октября примерно погода будет благоприятная для распространения коронавируса.
Роспотребнадзор тоже ожидает новый подъём заболеваемости ковидом осенью.
— Мы предполагаем, что осенью, как это бывает каждый год, мы увидим подъём заболеваемости острыми респираторными инфекциями, в том числе и новой коронавирусной инфекцией, — заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью ТАСС 28 июля.
Какой уровень заболеваемости сейчас и насколько она может вырасти осенью, Попова не уточнила. Ежедневную статистику в России перестали публиковать в мае 2023 года.
— Будет ли это полноценная новая волна? Я думаю, что нет, но будет заметный рост заболеваемости, — считает Николай Крючков. — Заметно это, конечно, будет в том случае, если будут делать ПЦР-тесты и собирать статистику.
Весной 2023 года Всемирная организация здравоохранения заявила, что статус пандемии ковида будет снят, однако это не значит, что опасность полностью миновала.
— Три месяца назад я объявил о том, что
Гендиректор ВОЗ также подчеркнул, что риск появления более опасного варианта, который может вызвать резкое увеличение числа случаев заболевания и смерти, по-прежнему сохраняется.