Заболеваемость ковидом в мире выросла почти вдвое. Когда ждать новую волну в России?

Что за новый штамм?

Строго говоря, «Эрис» — не самостоятельный штамм вируса, это очередная версия омикрона, который появился еще в 2021 году. «Эрис» был впервые обнаружен в феврале 2023 года, но в последнее время стал встречаться всё чаще — по информации Всемирной организации здравоохранения, к концу июля распространенность нового варианта составила 17,4%.



ВОЗ заявила, что новый вариант коронавируса «находится под наблюдением». Пока о нём известно, что от своих предшественников — «Кракена» и «Арктура» — он отличается еще большей заразностью и способностью «обходить» выработанный ранее иммунитет.

