«Организм сам сопротивляется»: как сейчас выглядит 31-летняя Кристина Корягина, которая весила 17 кг, — новые подробности

Мы уже подробно рассказывали историю Кристины. Старшеклассница нервничала из-за вступительных экзаменов и почти ничего не ела. Экзамены остались позади, началась учеба в университете, а вес девушки продолжал стремительно падать. Однако Кристина всё же смогла получить красный диплом юриста, но какой ценой. К моменту выпуска она не могла работать уже по состоянию здоровья. Анорексия прогрессировала, и вес Корягиной остановился на пугающей отметке 17 кг.

В 2016 году девушка, которая на тот момент весила уже 24 кг, вместе с еще одной жительницей Барнаула стала героиней программы «Пусть говорят» на Первом канале. Именно там ей сказали: «Ты можешь умереть». И лишь тогда она осознала всю катастрофичность ситуации.