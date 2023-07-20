«Организм сам сопротивляется»: как сейчас выглядит 31-летняя Кристина Корягина, которая весила 17 кг, — новые подробности

Кристина Корягина из Барнаула стала широко известна в СМИ после того, как попала на программу «Пусть говорят». Зрителей ужаснули фото девушки — минимальный вес Кристины составлял всего 17 кг. Редакция Городских порталов решила узнать, как идет ее восстановление и что изменилось за те несколько лет, что она не появлялась в публичном пространстве.
Мы уже подробно рассказывали историю Кристины. Старшеклассница нервничала из-за вступительных экзаменов и почти ничего не ела. Экзамены остались позади, началась учеба в университете, а вес девушки продолжал стремительно падать. Однако Кристина всё же смогла получить красный диплом юриста, но какой ценой. К моменту выпуска она не могла работать уже по состоянию здоровья. Анорексия прогрессировала, и вес Корягиной остановился на пугающей отметке 17 кг.
В 2016 году девушка, которая на тот момент весила уже 24 кг, вместе с еще одной жительницей Барнаула стала героиней программы «Пусть говорят» на Первом канале. Именно там ей сказали: «Ты можешь умереть». И лишь тогда она осознала всю катастрофичность ситуации.
Спустя неделю после передачи Кристина вместе с мамой отправилась в Нижний Новгород на экстренное лечение у психотерапевта Яна Голанда.
Что с ней сейчас
Все эти годы Кристина продолжала заниматься как физическим, так и психологическим здоровьем, и ее усилия принесли свои плоды.
— Без реабилитации никак. У меня все органы до сих пор не восстановлены нормально. У меня же инвалидность бессрочная, с 2019 года. Но это всё из-за питания плохого. Вес, конечно, не такой, как должен быть, но он увеличился, и значительно. Я не люблю называть цифры, но скажу одно: я набрала. Нужно минимум 45 кг, но до 45 я еще не дошла. Нужно и зубы восстанавливать, и много чего… — рассказала в 2022 году Кристина в интервью телеграм-каналу «Изнанка. Женщины».
В марте этого года Корягина отметила свой 31-й день рождения. По случаю праздника девушка опубликовала фото в социальных сетях. Подписчики отметили, что она выглядит замечательно.
Но, видимо, новости о полном восстановлении всё же преждевременны. 12 июня этого года Кристина опубликовала фото пейзажа в своих социальных сетях и подписала: «Вид набережной с коляски...» На вопрос о своем восстановлении девушка ответила так:
— Восстановилась не полностью точно, а в том, что говорят, много неправды, — подписала она в комментариях под фото. По словам Кристины, она до сих пор передвигается на инвалидной коляске. Мы связались с девушкой, и она подтвердила эту информацию.
— В основном да. На длинные расстояния вообще не могу. У меня очень большие проблемы с позвоночником и ногами. Это следствие моей анорексии, — объяснила наша героиня.
Кристина не любит говорить о своем весе. По словам врачей, для нормального функционирования она должна была набрать 45 кг. Но пока этой отметки Корягина не достигла.
— Тут уже организм сам сопротивляется. Но держу хвост пистолетом, — заключила Кристина в беседе с корреспондентом.
Но есть и хорошие новости: несмотря на инвалидность, девушка работает из дома помощником арбитражного управляющего. Напомним, раньше Кристину не брали на работу из-за экстремально низкого веса. Личная жизнь жительницы Барнаула пока не сложилась.
— Свободное время... ну что лечусь, это и понятно. А так читаю от психологии до юриспруденции, рисую. («Вы сейчас в паре?» — Прим. ред.) Не-е-е-ет, куда мне в паре, — ответила Городским порталам Кристина.
Болезнь умниц и отличниц
Анорексия — болезнь девочек с золотыми медалями и красными дипломами, считает известный психотерапевт Ян Голанд. Такие пациентки стремятся к идеалу и всеми силами пытаются стать лучшими.
Ян Голанд лечит пациентов от нервной анорексии, депрессий и фобий уже на протяжении 66 лет. За время работы врач создал свою методику лечения без подсаживания клиентов на лекарства.
Как бы банально это ни звучало, но всё идет из детства, анорексия не исключение. Напряженная обстановка в семье или неосторожное колкое замечание по поводу внешности могут запустить процесс саморазрушения.
У больных анорексией возникает искаженное восприятие себя. А нереальные стандарты красоты, которые диктуют мода и интернет, приводят к комплексам и потере самоуважения. Причем свое стремление похудеть пациентки тщательно скрывают от остальных.
— Они идут на разные ухищрения: могут выбрасывать еду, прятать. Я консультировал в Семашко — смотрел на столы. Так там больные пищу выбрасывали из окон прямо на головы прохожим, — рассказал Ян Голанд. — Как понять? Человек старается есть один, придерживается какой-нибудь дурацкой диеты, отощал, уходит в себя.
На терапию к нижегородцу пациентки приходят с близкими. Как считает Ян Голанд, для выздоровления нужно работать не только с девушками, но и их родственниками. Эксперт объясняет: такие пациенты вовсе не считают себя больными и до последнего отказываются от помощи.
Умирает каждый 5-й
Как рассказал Ян Голанд, в среднем смертность от анорексии составляет около 20%, а некоторые попадают в психиатрическую клинику из-за развившейся шизофрении. При этом сами пациентки, глядя на других больных девочек, считают, что их история сложится иначе и они смогут вовремя остановиться. Кроме того, из-за анорексии начинают развиваться сопутствующие заболевания — пропадают месячные и либидо, выпадают волосы, появляются апатия и раздражительность, возникают проблемы с желудком и сном.
Зачастую больных анорексией лечат медикаментозно: выписывают транквилизаторы, капают глюкозу и насильно кормят через зонд. Врачи видят перед собой задачу — не дать умереть истощенному организму. При этом сами пациентки жалуются на ухудшение состояния из-за отсутствия понимания со стороны докторов и побочные эффекты лекарств.
Методика, которую использует Ян Голанд, имеет несколько составляющих. После того как психотерапевт поговорил с пациенткой и собрал историю ее болезни, он подбирает для нее видео с другими девушками с такими же симптомами. На кассетах больные видят «пациента-зеркало», который рассказывает о своем пути борьбы с болезнью. Как считает Ян Голанд, основная задача этих видео — заинтересовать и замотивировать девушек результатами таких же пациенток, как они.
— У них страх, что станут толстыми. Но я показываю им, что после лечения вот эта пациентка стала фотомоделью международного уровня, вот эта уехала учиться за границу. И пациентов это убеждает. Пациентам говорят, что нужно что-то есть, а выздоровевший подтверждает, что он тоже ел и с ним всё хорошо. И это уже не так пугает, — пояснил нижегородский психотерапевт.
При этом на некоторых пациенток больше действуют истории девушек, которым вылечиться не удалось и их положили в психиатрическую клинику.
Другая составляющая терапии — аутотренинг. Пациенты слушают записи с мотивированными командами и проговаривают: «Я ем с удовольствием», «Я красивая, умная, стройная» и т.д. Так перенастраивают свое сознание. На групповых занятиях девушки встречаются с такими же пациентками и делятся своими успехами борьбы с болезнью. Дальше им дают читать литературу, в том числе методички, написанные Голандом по опыту предыдущих пациентов. Терапия длится восемь дней по шесть часов каждый раз.
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