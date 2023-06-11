Чтобы не навредить фигуре и кишечнику. Диетолог назвала три блюда, которые нельзя есть горячими

«Быстрее к столу, а то остынет», — слышим мы с детства. Но некоторые привычные нам блюда лучше не есть горячими — нужно подождать, чтобы они остыли, — об этом предупреждают диетологи.
«Я советую есть некоторые продукты еле теплыми, это оказывает положительное влияние на состояние кишечной флоры, не повышает уровень сахара и даже помогает сбросить лишние килограммы», — рассказала изданию Focus диетолог Антье Галь из Немецкого общества питания.
Не ешьте их горячими: три причины
Антье Галь конкретно говорит о картофеле, рисе и макаронных изделиях, рассказывает «Доктор Питер». Дайте им остыть, перед тем как начнете есть. Этому есть три причины.
Польза для кишечника
Диетолог объясняет, что эти продукты — источник резистентного крахмала, который ведет себя в организме аналогично клетчатке. Он достигает толстой кишки в непереваренном виде и там постепенно расщепляется активными бактериями. Это укрепляет кишечную флору и положительно влияет на пищеварение.
Контроль уровня сахара
— Резистентный крахмал предотвращает чрезмерное повышение уровня сахара в крови при употреблении продуктов, богатых углеводами, таких как картофель, макароны или белый рис. Затем организм вырабатывает меньше инсулина, и вы не хотите «съесть слона», аппетит остается в норме и надолго, — говорит Антье Галь.
Съедаете меньше калорий
Эксперт поясняет, что крахмалистые продукты после охлаждения содержат меньше калорий, чем сразу после приготовления. Это связано с тем, что организм не может полностью использовать их для производства энергии из-за резистентного крахмала.
Как готовить макароны, чтобы есть и худеть
Если вы хотите сбросить вес, макароны нужно не только остудить, но и перед этим правильно приготовить. Нутрициолог Юлия Игнатенко дала 5 советов, как есть пасту и худеть.
Овощи — перед макаронами
— Съешьте овощной салат перед макаронами, — советует Юлия Игнатенко. — Овощи насытят вас, в итоге вы выйдете сытым из-за стола после порции макарон меньшего размера. Также употребление овощей перед высоко крахмалистыми продуктами, к которым относятся макароны, предотвратит резкие скачки глюкозы в крови и выброс инсулина.
Снижаем калорийность
— Любите карбонару? Отлично! У меня есть совет, как снизить ее калорийность в три раза, — рекомендует нутрициолог. — Просто используйте вместо бекона прошутто (или обычную ветчину). И замените кетчуп на свежеприготовленный томатный соус.
Эксперт напоминает, что
— Отличный томатный соус получится, если потушить томаты (зимой можно использовать замороженные или консервированные в собственном соку) с чесноком, розмарином, смесью перцев и другими специями и травами.
Остальные советы читайте здесь.