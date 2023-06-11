Чтобы не навредить фигуре и кишечнику. Диетолог назвала три блюда, которые нельзя есть горячими

Не ешьте их горячими: три причины

Антье Галь конкретно говорит о картофеле, рисе и макаронных изделиях, рассказывает «Доктор Питер». Дайте им остыть, перед тем как начнете есть. Этому есть три причины.

Польза для кишечника

Диетолог объясняет, что эти продукты — источник резистентного крахмала, который ведет себя в организме аналогично клетчатке. Он достигает толстой кишки в непереваренном виде и там постепенно расщепляется активными бактериями. Это укрепляет кишечную флору и положительно влияет на пищеварение.

