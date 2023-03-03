6 признаков дефицита витамина D в организме и почему последствия этого могут быть серьезными

Как восполнить дефицит

Старайтесь чаще бывать на улице в солнечную погоду. Так витамин D отлично синтезируется, лучи проникают в организм через кожу, позволяя ему усваиваться.



Небольшое количество витамина D есть в яйцах, сыре, говяжьей печени, сливочном масле. Однако с их помощью потребность в витамине перекрыть не получится.



— Получить достаточное количество витамина D c едой просто невозможно, — рассказывает эндокринолог, диетолог Яна Королева. — Он содержится в жирах. Около восьми пачек сливочного масла надо съесть, чтобы получить норму. С ультрафиолетом мы тоже получаем недостаточное количество витамина D даже летом.

