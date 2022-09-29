Режим повышенной готовности из-за коронавируса продлили в Новосибирской области до конца года
Режим позволяет применять ограничительные меры
В Новосибирской области продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса. Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Травников. Как рассказали в пресс-службе правительства, режим продлили до 31 декабря 2022 года.
— Напомним, в настоящее время важнейшей мерой профилактики коронавируса остается своевременная вакцинация. В Новосибирской области работают все пункты вакцинопрофилактики, — добавили в пресс-службе правительства Новосибирской области.
Как мы писали ранее, режим повышенной готовности устанавливает возможность применения ограничительных мер. До этого режим продлевали до 30 сентября.
Министерство промышленности НСО рекомендовало магазинам ввести масочный режим для сотрудников. С предложением выступил министр Андрей Гончаров.