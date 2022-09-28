20idei
СЕЙЧАС +1°С
Пробки 3/10
usd 58.18
eur 56.00
Тема дняВсе правила вручения повестки
Все новости
Все новости
Всё о коронавирусе и карантине

За введение масочного режима в магазинах выступил новосибирский Минпромторг

Сейчас ритейлерам только рекомендовали эту меру

2 211
ds

Предложение по масочному режиму пока касается только сотрудников предприятий

Поделиться

Министерство промышленности НСО рекомендовало магазинам ввести масочный режим для сотрудников. С предложением выступил министр Андрей Гончаров.

— Обращаясь к предпринимателям региона, рекомендовал ритейлерам, а также работникам организаций, которые непосредственно общаются и контактируют с населением, использовать одноразовую медицинскую маску в качестве эффективной меры профилактики респираторных заболеваний, — объяснили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

Также, по данным ведомства, за масочный режим выступила главный эпидемиолог Новосибирской области Елена Пудова — в регионе существенный рост заболеваемости ОРВИ, также высокие цифры по коронавирусу. При этом в НСО продлят режим повышенной готовности.

В июле в Новосибирской области масочный режим отменили для сотрудников компаний, в частности работников сферы услуг, но в нашем регионе он продолжал действовать в медицинских учреждениях.

По теме

Коронавирус в НовосибирскеМасочный режимОРВИ
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ2
  • ГНЕВ7
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2