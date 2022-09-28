За введение масочного режима в магазинах выступил новосибирский Минпромторг
Сейчас ритейлерам только рекомендовали эту меру
Министерство промышленности НСО рекомендовало магазинам ввести масочный режим для сотрудников. С предложением выступил министр Андрей Гончаров.
— Обращаясь к предпринимателям региона, рекомендовал ритейлерам, а также работникам организаций, которые непосредственно общаются и контактируют с населением, использовать одноразовую медицинскую маску в качестве эффективной меры профилактики респираторных заболеваний, — объяснили в пресс-службе правительства Новосибирской области.
Также, по данным ведомства, за масочный режим выступила главный эпидемиолог Новосибирской области Елена Пудова — в регионе существенный рост заболеваемости ОРВИ, также высокие цифры по коронавирусу. При этом в НСО продлят режим повышенной готовности.
В июле в Новосибирской области масочный режим отменили для сотрудников компаний, в частности работников сферы услуг, но в нашем регионе он продолжал действовать в медицинских учреждениях.