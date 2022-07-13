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Тема дняСнята часть ковидных ограничений
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Снята часть ковидных ограничений в Новосибирской области — постановление подписал губернатор

В регионе отменили масочный режим для сотрудников различных компаний

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В регионе сохраняется соблюдение санитарно-эпидемиологических требований

В регионе сохраняется соблюдение санитарно-эпидемиологических требований

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Сегодня, 13 июля, губернатор Андрей Травников подписал постановление о снятии части коронавирусных ограничений.

— Отмена ограничений касается проведения массовых мероприятий и работы танцполов, заполняемости залов при проведении спортивных мероприятий и работы аквапарков, аттракционов и детских развлекательных центров, — сообщили в пресс-службе правительства НСО.

Кроме того, отменили масочный режим для сотрудников компаний, ранее сообщалось, что снятие ограничений касается сферы услуг. Сняли ограничения, установленные для сферы грузоперевозок, складского хозяйства, вспомогательной транспортной деятельности и грузополучателей. При этом в регионе сохраняется соблюдение санитарно-эпидемиологических требований.

Предложения о снятии ограничений одобрены на заседании правительства Новосибирской области 11 июля с учетом сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе. НГС недавно писал о том, что режим повышенной готовности продлили в Новосибирской области из-за коронавируса по 30 сентября.

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