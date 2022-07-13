Снята часть ковидных ограничений в Новосибирской области — постановление подписал губернатор

Снята часть ковидных ограничений в Новосибирской облас
ти — постановление подписал губернатор
В регионе отменили масочный режим для сотрудников различных компаний
Сегодня, 13 июля, губернатор Андрей Травников подписал постановление о снятии части коронавирусных ограничений.
— Отмена ограничений касается проведения массовых мероприятий и работы танцполов, заполняемости залов при проведении спортивных мероприятий и работы аквапарков, аттракционов и детских развлекательных центров, — сообщили в пресс-службе правительства НСО.
Кроме того, отменили масочный режим для сотрудников компаний, ранее сообщалось, что снятие ограничений касается сферы услуг. Сняли ограничения, установленные для сферы грузоперевозок, складского хозяйства, вспомогательной транспортной деятельности и грузополучателей. При этом в регионе сохраняется соблюдение санитарно-эпидемиологических требований.
Предложения о снятии ограничений одобрены на заседании правительства Новосибирской области 11 июля с учетом сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе. НГС недавно писал о том, что режим повышенной готовности продлили в Новосибирской области из-за коронавируса по 30 сентября.