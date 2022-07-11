Часть ковидных ограничений снимают в Новосибирской области — что изменится
Изменения поддержал губернатор Андрей Травников
В Новосибирской области отменяют часть ковидных ограничений. Они касаются спортивных мероприятий, аквапарков, детских центов, религиозных церемоний.
— Мы рекомендуем отменить ограничения по заполняемости спортивных учреждений при проведении всех официальных спортивных и физкультурных мероприятий. При осуществлении деятельности в области физкультуры и спорта, работе аквапарков, аттракционов, детских развлекательных центров предлагается снять ограничения на проведение массовых мероприятий граждан и оказание соответствующих услуг. В том числе при проведении религиозно-массовых обрядов и церемоний, ограничения в работе танцполов, дискотек, — рассказал первый вице-губернатор НСО Юрий Петухов во время оперативного совещания
Также в регионе отменят необходимость масочного режима работникам при оказании услуг, но его должны будут соблюдать работники медучреждений. В регионе продолжат профилактические мероприятия, вакцинацию и ревакцинацию от коронавируса.
Губернатор Андрей Травников поддержал изменения, которые подготовил оперштаб.
Сегодня глава новосибирского Роспотребнадзора Александр Щербатов заявил, что в области ожидается рост заболеваемости коронавирусом. Рассказываем, когда его прогнозируют.