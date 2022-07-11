СЕЙЧАС +23°С
Пробки 3/10
usd 61.27
eur 62.05
Тема дняКогда в НСО ждут роста заболеваемости ковидом?
Все новости
Все новости

Часть ковидных ограничений снимают в Новосибирской области — что изменится

Изменения поддержал губернатор Андрей Травников

388
В больницах продолжится действие масочного режима

В больницах продолжится действие масочного режима

Поделиться

В Новосибирской области отменяют часть ковидных ограничений. Они касаются спортивных мероприятий, аквапарков, детских центов, религиозных церемоний.

— Мы рекомендуем отменить ограничения по заполняемости спортивных учреждений при проведении всех официальных спортивных и физкультурных мероприятий. При осуществлении деятельности в области физкультуры и спорта, работе аквапарков, аттракционов, детских развлекательных центров предлагается снять ограничения на проведение массовых мероприятий граждан и оказание соответствующих услуг. В том числе при проведении религиозно-массовых обрядов и церемоний, ограничения в работе танцполов, дискотек, — рассказал первый вице-губернатор НСО Юрий Петухов во время оперативного совещания 11 июля, его цитирует telegram-канал «Новосибирь».

Также в регионе отменят необходимость масочного режима работникам при оказании услуг, но его должны будут соблюдать работники медучреждений. В регионе продолжат профилактические мероприятия, вакцинацию и ревакцинацию от коронавируса.

Губернатор Андрей Травников поддержал изменения, которые подготовил оперштаб.

Сегодня глава новосибирского Роспотребнадзора Александр Щербатов заявил, что в области ожидается рост заболеваемости коронавирусом. Рассказываем, когда его прогнозируют.

По теме

ограничениякоронавирусковид
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2