Рост заболеваемости ковидом в Новосибирской области ждут в конце августа
А пока в регионе хотят снять некоторые ограничения
В Новосибирской области продолжит действовать режим повышенной готовности. При этом в регионе ожидают подъем заболеваемости ближе к осени, а часть ограничений предлагают отменить.
— Стабильная ситуация, но регистрация ковида продолжается. Мы на ноль не ушли, ожидаем, что подъем ближе к осени, в августе-сентябре, возможен. Поэтому обращаю внимание на необходимость, естественно, соблюдать элементарные меры профилактики. Основная мера — своевременная вакцинация и ревакцинация, — рассказал на оперативном совещании 11 июля глава Роспотребнадзора НСО Александр Щербатов.
В своем выступлении заместитель губернатора Новосибирский области Юрий Петухов рассказал, что оперативный штаб подготовил проект изменений в постановление правительства региона. Предлагается снять ограничения по заполнению и площади на одного человека при проведении спортивных мероприятий, работе аквапарков, аттракционов, детских развлекательных центров. Также в регионе предлагают отменить масочный режим для сотрудников предприятий, которые оказывают услуги населению. При этом он продолжит действовать в медицинских организациях. Режим повышенной готовности продолжит действовать. В регионе будут проводить профилактические мероприятия.
Ранее в Новосибирской области продлили действие режима повышенной готовности. Постановление об этом подписал губернатор Андрей Травников.