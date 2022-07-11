Рост заболеваемости ковидом в Новосибирской области ждут в конце августа

В своем выступлении заместитель губернатора Новосибирский области Юрий Петухов рассказал, что оперативный штаб подготовил проект изменений в постановление правительства региона. Предлагается снять ограничения по заполнению и площади на одного человека при проведении спортивных мероприятий, работе аквапарков, аттракционов, детских развлекательных центров. Также в регионе предлагают отменить масочный режим для сотрудников предприятий, которые оказывают услуги населению. При этом он продолжит действовать в медицинских организациях. Режим повышенной готовности продолжит действовать. В регионе будут проводить профилактические мероприятия.