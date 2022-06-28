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Режим повышенной готовности из-за коронавируса продлили в Новосибирской области

Постановление подписал губернатор области сегодня, 28 июня

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Ранее режим действовал до 1 июля

Ранее режим действовал до 1 июля

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Режим повышенной готовности продлили в Новосибирской области из-за коронавируса по 30 сентября. Постановление об этом подписал сегодня, 28 июня, губернатор Андрей Травников.

— В соответствии с предложением главного государственного санитарного врача по Новосибирской области и действующими требованиями федерального и областного законодательства внесены изменения в постановление губернатора Новосибирской области, продлевается действие дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации по 30 сентября 2022, — сообщили в пресс-центре правительства.

Режим повышенной готовности устанавливает возможность применения ограничительных мер, объяснил Сергей Нешумов, руководитель департамента информационной политики администрации губернатора НСО и областного правительства.

Ранее режим повышенной готовности действовал до 1 июля, продлить его предлагал в середине июня глава Роспотребнадзора Новосибирской области Александр Щербатов. По его словам, ожидается подъем осенней заболеваемости коронавирусной инфекцией.

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