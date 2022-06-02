Новосибирские ЗАГСы смягчили ограничения по количеству гостей на церемониях — сколько пускают теперь
Социальная дистанция сохраняется
ЗАГСы Новосибирской области увеличили число присутствующих на торжественных регистрациях брака. С сегодняшнего дня,
Об этом сообщает официальный сайт управления. В это количество входят молодожены, а также фотограф, пояснили в одном из ЗАГСов. Ранее количество участников было ограничено восемью людьми.
Уточняется, что эти ограничения сохраняются «в целях ограничения совместного пребывания граждан и минимизации распространения коронавирусной инфекции».
— При нахождении в отделах ЗАГС Новосибирской области необходимо соблюдать дистанцию до других граждан не менее
На этой неделе сняли последние коронавирусные ограничения с театров и кинотеатров Новосибирской области. Сейчас количество зрителей в кинотеатрах, театрах и других культурных учреждениях не ограничено.
Также посмотрите, какие скульптуры стоят у ЗАГСов в разных городах нашей страны. Некоторые из них могут шокировать.