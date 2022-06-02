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Новосибирские ЗАГСы смягчили ограничения по количеству гостей на церемониях — сколько пускают теперь

Социальная дистанция сохраняется

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С учетом молодоженов на церемонии не должно быть больше <nobr class="_">15 человек</nobr>

С учетом молодоженов на церемонии не должно быть больше 15 человек

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ЗАГСы Новосибирской области увеличили число присутствующих на торжественных регистрациях брака. С сегодняшнего дня, 2 июня, на церемонию допускают не больше 15 человек.

Об этом сообщает официальный сайт управления. В это количество входят молодожены, а также фотограф, пояснили в одном из ЗАГСов. Ранее количество участников было ограничено восемью людьми.

Уточняется, что эти ограничения сохраняются «в целях ограничения совместного пребывания граждан и минимизации распространения коронавирусной инфекции».

— При нахождении в отделах ЗАГС Новосибирской области необходимо соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование), — напомнили в ЗАГСе.

На этой неделе сняли последние коронавирусные ограничения с театров и кинотеатров Новосибирской области. Сейчас количество зрителей в кинотеатрах, театрах и других культурных учреждениях не ограничено.

Также посмотрите, какие скульптуры стоят у ЗАГСов в разных городах нашей страны. Некоторые из них могут шокировать.

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