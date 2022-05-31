Последние коронавирусные ограничения сняли с театров и кинотеатров НСО — губернатор подписал документ
Сняли ограничения на заполняемость залов
Последние ограничения из-за коронавирусной инфекции в Новосибирской области сняли — теперь количество зрителей в кинотеатрах, театрах и других культурных учреждений снова будет не ограничено.
— Отменяются ограничения, касающиеся заполняемости залов театров и иных учреждений культуры, в том числе цирка, кинотеатров, концертных организаций, фестивалей, мест проведения официальных торжественных мероприятий, — приводит слова министра промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрей Гончаров пресс-служба правительства.
Накануне, 30 мая, губернатор Андрей Травников подписал соответствующее постановление. Новый документ вносит правки в постановление правительства Новосибирской области от 18.03.2020
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