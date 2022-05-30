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Последние ковидные ограничения в кинотеатрах и театрах планируют снять в НСО

Заболеваемость коронавирусом снижается

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Ситуация с коронавирусом стабилизируется в регионе

Ситуация с коронавирусом стабилизируется в регионе

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Новую часть ограничений из-за коронавируса планируют снять в Новосибирской области. Об этом стало известно сегодня, 30 мая, на оперативном совещании при губернаторе региона. В НСО заболеваемость ковидом планомерно продолжает снижаться. По сравнению с прошлой неделей она снизилась на 15%.

— Хоть стабилизация произошла эпидемиологического процесса и идет снижение по коронавирусной инфекции, но меры профилактики необходимо соблюдать. Кроме того, на оперштабе рассматривался вопрос о поэтапном снятии ограничительных мероприятий. Отправили на рассмотрение — по снятию ограничений на количество зрителей в кинотеатрах, театрах, — отметил руководитель Роспотребнадзора по Новосибирской области Александр Щербатов.

Губернатор на доклад ответил, что «это поддерживает».

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Недавно стало известно, что во второй половине 2022 года в России начнутся клинические исследования комбинированной вакцины от гриппа и коронавируса. Предполагается, что они позволят делать только одну прививку, которая будет защищать и от гриппа, и от ковида. Мы поговорили с иммунологом и вирусологом, чтобы разобраться, что это за препарат.

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