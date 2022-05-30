В России придумали вакцину, которой будут прививать сразу от ковида и гриппа. Что о ней известно?
Препарат смогут использовать, когда коронавирус станет сезонным
Недавно стало известно, что во второй половине 2022 года в России начнутся клинические исследования комбинированной вакцины от гриппа и коронавируса. Препарат разрабатывается совместно с Институтом стволовых клеток человека и холдингом «Нацимбио», который принадлежит госкорпорации «Ростех». Предполагается, что он позволит делать только одну прививку, которая будет защищать и от гриппа, и от ковида. Мы поговорили с иммунологом и вирусологом, чтобы разобраться, что это за препарат.
Комбинированную вакцину разрабатывают на основе препарата «Бетувакс-Ков-2». Он сейчас находится на завершающем этапе 2-й стадии клинических исследований. Как сообщает пресс-служба Института стволовых клеток человека, результаты исследований показали высокий профиль безопасности. Согласно тому же источнику, препарат продемонстрировал эффективность, правда пока только на животных. На основе этого препарата и будут создавать новую комбинированную вакцину.
— Почему вакцина неплохая и интересная по коронавирусному компоненту: она не содержит в своем составе убитых или ослабленных вирусов, векторов и самого коронавируса, — говорит иммунолог Николай Крючков. — Также там нет генетических материалов, как в мРНК-вакцинах, к примеру. Это тоже большой плюс. Вакцина является малореактогенной, то есть редко вызывает побочные явления.
Николай Крючков — иммунолог, генеральный директор ООО «Клиникал Экселанс Груп», доцент медицинского университета имени
Он отмечает, что это довольно современный тип вакцин, не самый инновационный, но зато хорошо отработанный. Общество, по его словам, такие вакцины воспринимает значительно лучше. Отличие «Бетувакс-Ков-2» в том, что она немного иначе действует на организм.
— Например, мРНК и векторные вакцины заставляют клетки собственного организма меняться и синтезировать белки, в частности — коронавирусные, — говорит иммунолог. — То есть в конце всё равно получаются белки, просто в этих случаях это заставляют делать организм. В самом процессе ничего страшного нет, просто потом часть клеток, которые участвовали в синтезе этих белков, вычищаются организмом. В данном случае эта стадия пропускается, сразу вводятся белки и клетки организма, скажем так, не травмируются этим процессом. Как правило, такие вакцины слабее, чем ослабленные живые или векторные, но всё равно эффективные.
В теории считается, что полученная вакцина будет иммуногенной, эффективной и безопасной. Обычно вакцины, разработанные этим способом, менее реактогенны, чем, например, векторные. Они значительно реже вызывают, к примеру, подъем температуры. Но публикаций по новой вакцине пока нет.
Как объясняют врачи и ученые, вакцина, комбинирующая в себе антигены сразу от нескольких инфекций — не новшество. Пока нет препаратов, которые включали бы в себя противоковидный компонент, но эта схема применяется для профилактики других инфекций.
— Два вида антигенов в одной вакцине — это не что-то новое, это сейчас делается сплошь и рядом, — говорит вирусолог Анатолий Альтштейн. — Одна из проблем вакцинологии — это привести человека в кабинет, чтобы сделать ему прививку. Так вот, если прививать каждый раз от одной инфекции, а нужно, например, против пяти — это его пять раз нужно привлечь. Это всегда сложно. Поэтому есть вакцины, которые действуют сразу против пяти инфекций. Такие препараты решают очень важную задачу: одной инъекцией вы делаете прививку против нескольких инфекций и уменьшаете число приходов человека на вакцинацию.
Анатолий Альтштейн — вирусолог, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени
Он сомневается в том, насколько вакцина будет востребована — ведь эпидемия идет на спад. Однако иммунолог Николай Крючков полагает, что коронавирус нас так просто не покинет.
— С моей точки зрения наиболее вероятный сценарий развития событий, что коронавирус станет сезонной инфекцией, — говорит Крючков. — И когда это произойдет, он станет самой опасной сезонной инфекцией, опасней, чем сезонный грипп, который считается самым опасным сейчас. Грипп при этом останется. Таким образом можно будет подбирать, согласно циркулирующим штаммам, вакцину на ближайший сезон, который составляет обычно 6–7 месяцев. Активный иммунитет после вакцинации действует как раз аналогичный срок. И одной инъекцией убивать двух зайцев: вырабатывать иммунитет и к гриппу, и к коронавирусу. Такого типа препараты будут очень востребованы.
Пока разработчики не озвучивали, будет вакцинация проходить в один этап или в два, как в случае «Спутника V». Иммунолог Николай Крючков считает, что в теории возможны оба варианта.