В России придумали вакцину, которой будут прививать сразу от ковида и гриппа. Что о ней известно?

Николай Крючков — иммунолог, генеральный директор ООО «Клиникал Экселанс Груп», доцент медицинского университета имени И. М. Сеченова.



Он отмечает, что это довольно современный тип вакцин, не самый инновационный, но зато хорошо отработанный. Общество, по его словам, такие вакцины воспринимает значительно лучше. Отличие «Бетувакс-Ков-2» в том, что она немного иначе действует на организм.



— Например, мРНК и векторные вакцины заставляют клетки собственного организма меняться и синтезировать белки, в частности — коронавирусные, — говорит иммунолог. — То есть в конце всё равно получаются белки, просто в этих случаях это заставляют делать организм. В самом процессе ничего страшного нет, просто потом часть клеток, которые участвовали в синтезе этих белков, вычищаются организмом. В данном случае эта стадия пропускается, сразу вводятся белки и клетки организма, скажем так, не травмируются этим процессом. Как правило, такие вакцины слабее, чем ослабленные живые или векторные, но всё равно эффективные.

