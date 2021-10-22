Женятся не только красивые! Посмотрите, какие скульптуры стоят у ЗАГСов в разных городах нашей страны

Скульптурная группа, изображающая молодоженов, напугала жителей города Павлово Нижегородской области. Там, наверное, не видели, что ставят в других городах. А «Фонтанка» увидела и теперь должна с кем-то поделиться этим.

Пока одни пользователи соцсетей потешались над внешностью молодоженов, другие отмечали, что «женятся не только красивые», да и «сваркой не сотворить идеальное лицо, можно смотреть чуть подальше, и будет всё супер». Тем не менее недовольных существенно больше. Они обзывают «молодоженов» «уродцами» и родней печально знаменитой «Аленушки» из Нововоронежа. «Фонтанка» изучила географию вопроса. Оказалось, что в России около ЗАГСов и не такое ставят.

