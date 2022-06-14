Осенью ждут подъем по ковиду: в Новосибирской области продлят режим повышенной готовности
Пока он действует до 1 июля
В Новосибирской области продлевают режим повышенной готовности, который действует в регионе из-за коронавируса.
Продлить ограничения предложил сегодня, 14 июня, глава Роспотребнадзора Новосибирской области Александр Щербатов.
— Мы ожидаем объем осенней заболеваемости коронавирусной инфекцией. Я предлагаю рассмотреть вопрос о продлении режима повышенной готовности, потому что он завершается 1 июля, — сказал глава Роспотребнадзора НСО Александр Щербатов 14 июня.
По его словам, режим стоит продлить перед началом эпидсезона по гриппу и ОРВИ, который ожидается осенью и зимой. Губернатор НСО Андрей Травников сказал, что оперативный штаб подготовит необходимые документы.
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