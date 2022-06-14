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Осенью ждут подъем по ковиду: в Новосибирской области продлят режим повышенной готовности

Пока он действует до 1 июля

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Документы о продлении режима подготовит оперштаб

Документы о продлении режима подготовит оперштаб

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В Новосибирской области продлевают режим повышенной готовности, который действует в регионе из-за коронавируса.

Продлить ограничения предложил сегодня, 14 июня, глава Роспотребнадзора Новосибирской области Александр Щербатов.

— Мы ожидаем объем осенней заболеваемости коронавирусной инфекцией. Я предлагаю рассмотреть вопрос о продлении режима повышенной готовности, потому что он завершается 1 июля, — сказал глава Роспотребнадзора НСО Александр Щербатов 14 июня.

По его словам, режим стоит продлить перед началом эпидсезона по гриппу и ОРВИ, который ожидается осенью и зимой. Губернатор НСО Андрей Травников сказал, что оперативный штаб подготовит необходимые документы.

В начале июня ЗАГСы города смягчили ограничения по количеству гостей на церемониях. Рассказываем, сколько человек пускают на свадьбы.

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