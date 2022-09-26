Уменьшить количество массовых мероприятий предложили в НСО — в регионе продлят режим повышенной готовности
Региональный Роспотребнадзор заявил о напряженной ситуации по заболеваемости ОРВИ и коронавирусом
В Новосибирской области продлят режим повышенной готовности из-за эпидситуации. В регионе растет заболеваемость ОРВИ, при этом снижаются показатели по коронавирусу. Об этом во время оперативного совещания 26 сентября сообщил глава регионального Роспотребнадзора Александр Щербатов.
Всего заболевших ОРВИ —
— Заболеваемость по ковиду за неделю на 15% ниже, чем за предыдущую. До этого наблюдался рост почти 9 недель, — отметил Александр Щербатов. — Ситуация по заболеваемости ОРВИ и коронавирусом напряженная и сложная. На фоне сезонного подъема ОРВИ и гриппа рекомендуем продлить режим повышенной готовности. Кроме того, соблюдать профилактические мероприятия. А также рекомендуем рассмотреть вопрос уменьшения проведения количества массовых мероприятий.
На предложение руководителя регионального Роспотребнадзора губернатор Андрей Травников ответил, что с учетом эпидсезона режим повышенной готовности будет продлен.
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