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Уменьшить количество массовых мероприятий предложили в НСО — в регионе продлят режим повышенной готовности

Региональный Роспотребнадзор заявил о напряженной ситуации по заболеваемости ОРВИ и коронавирусом

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Заболеваемость ковидом немного снизилась, при этом растет количество пациентов с ОРВИ

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В Новосибирской области продлят режим повышенной готовности из-за эпидситуации. В регионе растет заболеваемость ОРВИ, при этом снижаются показатели по коронавирусу. Об этом во время оперативного совещания 26 сентября сообщил глава регионального Роспотребнадзора Александр Щербатов.

Всего заболевших ОРВИ — 25 158, прирост за неделю составил 3684 случая.

— Заболеваемость по ковиду за неделю на 15% ниже, чем за предыдущую. До этого наблюдался рост почти 9 недель, — отметил Александр Щербатов. — Ситуация по заболеваемости ОРВИ и коронавирусом напряженная и сложная. На фоне сезонного подъема ОРВИ и гриппа рекомендуем продлить режим повышенной готовности. Кроме того, соблюдать профилактические мероприятия. А также рекомендуем рассмотреть вопрос уменьшения проведения количества массовых мероприятий.

На предложение руководителя регионального Роспотребнадзора губернатор Андрей Травников ответил, что с учетом эпидсезона режим повышенной готовности будет продлен.

НГС решил составить список лабораторий, в которых можно сдать ПЦР-тест на ковид. Мы узнали, сколько стоят тесты и когда придет результат.

Как именно сейчас болеют пациенты с ковидом и как лечатся, они рассказали нам в начале месяца.

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