От 950 рублей и выше: где сдать ПЦР-тест на коронавирус в Новосибирске и сколько он стоит — обзор

Заболеваемость ковидом в Новосибирской области растет: прошлую неделю ежедневно фиксировалось около 900 новых случаев. Кроме того, осень — традиционное время для ОРВИ. НГС решил составить список лабораторий, в которых можно сдать ПЦР-тест на ковид. Мы узнали, сколько стоят тесты и когда придет результат.

Как отметила врач-терапевт центров семейной медицины «Здравица» Ирина Непомнящих, на приемах клиники стало больше пациентов с ОРВИ, иногда у них подтверждается ковид.