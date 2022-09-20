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От 950 рублей и выше: где сдать ПЦР-тест на коронавирус в Новосибирске и сколько он стоит — обзор

НГС изучил, в каких лабораториях можно сдать тест

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Результат ПЦР-теста действителен 48 часов

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Заболеваемость ковидом в Новосибирской области растет: прошлую неделю ежедневно фиксировалось около 900 новых случаев. Кроме того, осень — традиционное время для ОРВИ. НГС решил составить список лабораторий, в которых можно сдать ПЦР-тест на ковид. Мы узнали, сколько стоят тесты и когда придет результат.

Как отметила врач-терапевт центров семейной медицины «Здравица» Ирина Непомнящих, на приемах клиники стало больше пациентов с ОРВИ, иногда у них подтверждается ковид.

— Всех пациентов с ОРВИ по рекомендациям Минздрава необходимо отправить на ПЦР-тестирование. Поэтому с ростом ОРВИ всегда возрастает количество тестов. Но сейчас многие стали самостоятельно делать дома аптечные ПЦР-тесты, поэтому статистика не совсем достоверная, — рассказала терапевт.

Главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков, наоборот, отмечает тенденцию к снижению процента положительных результатов.

— В течение августа отмечались достаточно высокие цифры выявляемости (положительных результатов ПЦР на SARS-CoV-2), всё это длилось до 5–6 сентября. Со второй недели сентября процент положительных результатов от общего числа взятых ПЦР начал снижаться. Сейчас (в последние дни) он в пределах 17–20%. Для сравнения: в третьей декаде августа количество положительных результатов достигало 30%, — рассказал Поздняков.

По моему мнению, отмечается тенденция к стабилизации ситуации и снижению заболеваемости. Что радует — данная «волна» в подавляющем большинстве — нетяжелые амбулаторные случаи.

По информации 2ГИС, сдать тест можно более чем в 200 местах в городе. Мы внесли в список крупные сетевые лаборатории и по одному медцентру в каждом районе города.

Напоминаем, что результат ПЦР-теста действителен 48 часов. Перед сдачей анализа минимум три часа нельзя есть, пить, чистить зубы, полоскать рот, использовать освежитель рта, курить. Нельзя также принимать лекарства: капли, спреи и тому подобные средства. Всё перечисленное может снизить количество вируса на слизистой.

Чтобы сдать ПЦР-тест, нужно взять с собой российский и заграничный паспорта (если нужен результат на английском языке).

Invitro

Стоимость ПЦР-теста: 1460 рублей и еще 300 рублей — за взятие материала.

Прием анализов: с 07:00.

Когда будет результат: в течение одного рабочего дня.

Телефон: 8 800 234-40-50, также можно записаться на сайте.

Сдача анализа идет по живой очереди. Результат на русском и английском языках приходит на электронную почту.

«Гемотест»

Стоимость ПЦР-теста: 1200 рублей.

Прием анализов: с 07:30.

Когда будет результат: в течение двух дней.

Телефон: 8 (800) 550-13-13, также можно записаться на сайте.

Предварительной записи нет, прием ведется в порядке живой очереди. Предварительный заказ на сайте можно оформить, чтобы не заполнять документы в лаборатории. Результат теста придет на электронную почту и портал госуслуг.

KDL


Стоимость ПЦР-теста: 1200 рублей.

Прием анализов: с 07:30.

Когда будет результат: в течение двух дней.

Телефон: 8 (383) 319-57-57.

Предварительной записи нет, прием ведется в порядке живой очереди. Результат появится в личном кабинете на сайте и придет на электронную почту. Есть возможность получить результат на английском.

«Санитас»

Стоимость ПЦР-теста: 1550 рублей.

Прием анализов: с 08:00.

Когда будет результат: если сдали анализ в будний день: после 14:00 — будет готов на следующий день после 17:00. До 14:00 — результат будет готов в этот же день после 19:30. Если сдали анализ в выходной день: после 11:00 — будет готов на следующий день после 16:30, до 11:00 — результат будет готов в этот же день после 16:30.

Телефон: +7 (383) 373-00-03, можно записаться на сайте.

Результат на русском и английском придет на электронную почту.

Helix

Стоимость ПЦР-теста: 1290 рублей.

Прием анализов: с 07:30.

Когда будет результат: через сутки.

Телефон: +7 (383) 209-91-50, можно записаться на сайте.

Результат придет на электронную почту, а также на портал госуслуг.

Советский район

Медсанчасть № 168

Стоимость ПЦР-теста: 1350 рублей.

Прием анализов: с 08:00.

Когда будет результат: срок исследования — до 48 часов.

Телефон: +7 (383) 332-05-51.

Результат придет на электронную почту.

Первомайский район

«Ситилаб»

Стоимость ПЦР-теста: 1110 рублей.

Прием анализов: с 07:30.

Когда будет результат: через 1 день.

Телефон: +7 (383) 207-85-43.

Результат придет на электронную почту, также можно заказать доставку результата курьером.

Октябрьский район

«Здравица»

Стоимость ПЦР-теста: 1600 рублей, 1800 рублей за тест на английском.

Прием анализов: с 07:30.

Когда будет результат: при сдаче с 07:30–13:00 — готов в 21:00–23:00 этого же дня; при сдаче после 13:00 — готов в 21:00–23:00 следующего дня.

Телефон: +7 (383) 388-83-92.

Результат придет на электронную почту, портал госуслуг и в личном кабинете на сайте.

Центральный и Железнодорожный районы

«Сиблаб»

Стоимость ПЦР-теста: 1100 рублей, еще 150 рублей — за взятие материала.

Прием анализов: с 07:30.

Когда будет результат: срок исследования — от 1 до 2 рабочих дней (день забора биологического материала не учитывается).

Телефон: 8 800 234-31-69.

Результат придет на электронную почту и в личном кабинете на сайте.

Калининский район

Центр «Госпитализация»

Стоимость ПЦР-теста: 950 рублей.

Прием анализов: с 09:00.

Когда будет результат: на следующий день.

Телефон: +7 (383) 380-31-36.

Результат выдают на официальном бланке клиники.

Заельцовский район

«Блеск»

Стоимость ПЦР-теста: 1400 рублей.

Прием анализов: с 08:00.

Когда будет результат: если сдать до 11 утра, то на следующий день, если после 11 — в течение 2-х рабочих дней.

Телефон: +7 (383) 3-181-120.

Прием по записи. Результат анализа можно получить на 2-х языках: русский и английский.

Ленинский район

Центр «Панацея»

Стоимость ПЦР-теста: 1450 рублей вместе с забором материала.

Прием анализов: с 08:00.

Когда будет результат: в течение суток.

Телефон: +7 (383) 301-04-00.

Результат отправляют на портал госуслуг.

Кировский район

В Кировском районе ПЦР-тест можно сдать в лабораториях Invitro, KDL, «Сиблаб», «Гемотест» и Медсанчасть № 168.

Всю информацию о коронавирусе мы собираем в этом сюжете.

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