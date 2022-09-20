От 950 рублей и выше: где сдать ПЦР-тест на коронавирус в Новосибирске и сколько он стоит — обзор
НГС изучил, в каких лабораториях можно сдать тест
Заболеваемость ковидом в Новосибирской области растет: прошлую неделю ежедневно фиксировалось около 900 новых случаев. Кроме того, осень — традиционное время для ОРВИ. НГС решил составить список лабораторий, в которых можно сдать ПЦР-тест на ковид. Мы узнали, сколько стоят тесты и когда придет результат.
Как отметила врач-терапевт центров семейной медицины «Здравица» Ирина Непомнящих, на приемах клиники стало больше пациентов с ОРВИ, иногда у них подтверждается ковид.
— Всех пациентов с ОРВИ по рекомендациям Минздрава необходимо отправить на ПЦР-тестирование. Поэтому с ростом ОРВИ всегда возрастает количество тестов. Но сейчас многие стали самостоятельно делать дома аптечные ПЦР-тесты, поэтому статистика не совсем достоверная, — рассказала терапевт.
Главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков, наоборот, отмечает тенденцию к снижению процента положительных результатов.
— В течение августа отмечались достаточно высокие цифры выявляемости (положительных результатов ПЦР на SARS-CoV-2), всё это длилось до 5–6 сентября. Со второй недели сентября процент положительных результатов от общего числа взятых ПЦР начал снижаться. Сейчас (в последние дни) он в пределах 17–20%. Для сравнения: в третьей декаде августа количество положительных результатов достигало 30%, — рассказал Поздняков.
По моему мнению, отмечается тенденция к стабилизации ситуации и снижению заболеваемости. Что радует — данная «волна» в подавляющем большинстве — нетяжелые амбулаторные случаи.
По информации 2ГИС, сдать тест можно более чем в 200 местах в городе. Мы внесли в список крупные сетевые лаборатории и по одному медцентру в каждом районе города.
Напоминаем, что результат ПЦР-теста действителен 48 часов. Перед сдачей анализа минимум три часа нельзя есть, пить, чистить зубы, полоскать рот, использовать освежитель рта, курить. Нельзя также принимать лекарства: капли, спреи и тому подобные средства. Всё перечисленное может снизить количество вируса на слизистой.
Чтобы сдать ПЦР-тест, нужно взять с собой российский и заграничный паспорта (если нужен результат на английском языке).
Invitro
Стоимость ПЦР-теста: 1460 рублей и еще 300 рублей — за взятие материала.
Прием анализов: с 07:00.
Когда будет результат: в течение одного рабочего дня.
Телефон:
Сдача анализа идет по живой очереди. Результат на русском и английском языках приходит на электронную почту.
«Гемотест»
Стоимость ПЦР-теста: 1200 рублей.
Прием анализов: с 07:30.
Когда будет результат: в течение двух дней.
Телефон:
Предварительной записи нет, прием ведется в порядке живой очереди. Предварительный заказ на сайте можно оформить, чтобы не заполнять документы в лаборатории. Результат теста придет на электронную почту и портал госуслуг.
KDL
Стоимость ПЦР-теста: 1200 рублей.
Прием анализов: с 07:30.
Когда будет результат: в течение двух дней.
Телефон:
Предварительной записи нет, прием ведется в порядке живой очереди. Результат появится в личном кабинете на сайте и придет на электронную почту. Есть возможность получить результат на английском.
«Санитас»
Стоимость ПЦР-теста: 1550 рублей.
Прием анализов: с 08:00.
Когда будет результат: если сдали анализ в будний день: после 14:00 — будет готов на следующий день после 17:00. До 14:00 — результат будет готов в этот же день после 19:30. Если сдали анализ в выходной день: после 11:00 — будет готов на следующий день после 16:30, до 11:00 — результат будет готов в этот же день после 16:30.
Телефон:
Результат на русском и английском придет на электронную почту.
Helix
Стоимость ПЦР-теста: 1290 рублей.
Прием анализов: с 07:30.
Когда будет результат: через сутки.
Телефон:
Результат придет на электронную почту, а также на портал госуслуг.
Советский район
Медсанчасть
Стоимость ПЦР-теста: 1350 рублей.
Прием анализов: с 08:00.
Когда будет результат: срок исследования — до 48 часов.
Телефон:
Результат придет на электронную почту.
Первомайский район
«Ситилаб»
Стоимость ПЦР-теста: 1110 рублей.
Прием анализов: с 07:30.
Когда будет результат: через 1 день.
Телефон:
Результат придет на электронную почту, также можно заказать доставку результата курьером.
Октябрьский район
«Здравица»
Стоимость ПЦР-теста: 1600 рублей, 1800 рублей за тест на английском.
Прием анализов: с 07:30.
Когда будет результат: при сдаче с 07:30–13:00 — готов в 21:00–23:00 этого же дня; при сдаче после 13:00 — готов в 21:00–23:00 следующего дня.
Телефон:
Результат придет на электронную почту, портал госуслуг и в личном кабинете на сайте.
Центральный и Железнодорожный районы
«Сиблаб»
Стоимость ПЦР-теста: 1100 рублей, еще 150 рублей — за взятие материала.
Прием анализов: с 07:30.
Когда будет результат: срок исследования — от 1 до 2 рабочих дней (день забора биологического материала не учитывается).
Телефон:
Результат придет на электронную почту и в личном кабинете на сайте.
Калининский район
Центр «Госпитализация»
Стоимость ПЦР-теста: 950 рублей.
Прием анализов: с 09:00.
Когда будет результат: на следующий день.
Телефон:
Результат выдают на официальном бланке клиники.
Заельцовский район
«Блеск»
Стоимость ПЦР-теста: 1400 рублей.
Прием анализов: с 08:00.
Когда будет результат: если сдать до 11 утра, то на следующий день, если после 11 — в течение 2-х рабочих дней.
Телефон:
Прием по записи. Результат анализа можно получить на 2-х языках: русский и английский.
Ленинский район
Центр «Панацея»
Стоимость ПЦР-теста: 1450 рублей вместе с забором материала.
Прием анализов: с 08:00.
Когда будет результат: в течение суток.
Телефон:
Результат отправляют на портал госуслуг.
Кировский район
В Кировском районе ПЦР-тест можно сдать в лабораториях Invitro, KDL, «Сиблаб», «Гемотест» и Медсанчасть
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