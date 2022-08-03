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В Красноярске и Екатеринбурге вернули масочный режим в больницы. НГС выяснил, нужны ли маски в Новосибирске

НГС изучил сайты Минздрава и правительства региона

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Если какие-то регионы успели отменить масочный режим в поликлиниках, то в Новосибирской области этого и не делали

Если какие-то регионы успели отменить масочный режим в поликлиниках, то в Новосибирской области этого и не делали

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В регионах России начинают возвращать масочный режим, однако пока только в определенных учреждениях. НГС выяснил, как обстоит ситуация в Новосибирской области.

Наши коллеги из Красноярского края в конце июля написали о том, что в медучреждениях региона вводится масочный режим для врачей и пациентов. В начале августа то же самое произошло в Свердловской области.

— В соответствии с рекомендациями Минздрава РФ в преддверии сезонного подъема заболеваемости ОРВИ медицинским организациям предписано обеспечить соблюдение всех профилактических мер, в том числе масочного режима. Особое значение данные рекомендации имеют для медучреждений, где традиционно наблюдается большое количество пациентов из групп риска, с целью сохранения штатного режима работы, — пишет E1.RU.

В июле в Новосибирской области масочный режим отменили для сотрудников компаний, в частности работников сферы услуг, но в нашем регионе он продолжал действовать в медицинских учреждениях. Об этом сообщается и в документах на сайте правительства Новосибирской области, и на сайте регионального Минздрава.

В начале мае мы также напоминали читателям, что масочный режим в медучреждениях не отменялся.

Минздравмасочный режим
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