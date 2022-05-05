«Персонал может потребовать от вас на входе» — где новосибирцев ждет масочный режим

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников объяснил, в чем заключается усиление антиковидных мер в регионе: в поликлиниках пациенты и сотрудники должны находиться в масках.

Об это он сообщил 5 мая во время пресс-конференции. Андрей Травников заметил, что ситуация с гриппом, ОРВИ, коронавирусом в регионе абсолютно спокойная:



— Грипп не фиксируется в течение нескольких недель. Конечно, мы учитываем возможное влияние праздничных дней и длинных выходных, дополнительных отпусков, которые появляются у людей. Возможно, кто-то планирует поездки за пределы Новосибирской области. Тем не менее, спокойная эпидситуация позволяет нам не применять дополнительных жестких ограничительных мер. Наши усилия будут сконцентрированы на применении тех мер, которые уже действуют.

