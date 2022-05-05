«Персонал может потребовать от вас на входе» — где новосибирцев ждет масочный режим
Кроме того, в регионе будет усилено тестирование на ковид
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников объяснил, в чем заключается усиление антиковидных мер в регионе: в поликлиниках пациенты и сотрудники должны находиться в масках.
Об это он сообщил 5 мая во время пресс-конференции. Андрей Травников заметил, что ситуация с гриппом, ОРВИ, коронавирусом в регионе абсолютно спокойная:
— Грипп не фиксируется в течение нескольких недель. Конечно, мы учитываем возможное влияние праздничных дней и длинных выходных, дополнительных отпусков, которые появляются у людей. Возможно, кто-то планирует поездки за пределы Новосибирской области. Тем не менее, спокойная эпидситуация позволяет нам не применять дополнительных жестких ограничительных мер. Наши усилия будут сконцентрированы на применении тех мер, которые уже действуют.
Он добавил, что к 11 мая вся система здравоохранения мобилизуется: подготовлен дополнительный запас лекарства и скорректированы графики дежурств.
— Напоминаю, что ведомственный документ Минздрава РФ и Роспотребнадзора обязывают всех — и врачей, и пациентов находится в масках на территории медицинских учреждений. Поэтому при посещении поликлиники нужно это учитывать: персонал может потребовать от вас наличие маски на входе, — подчеркнул губернатор на пресс-конференции.
Кроме того, тестирование пациентов — как планово поступающих, так и по скорой — с помощью экспресс-тестов на коронавирус будет усилено.
Ранее мы рассказывали, что ношение масок может защитить новосибирцев не только от коронавируса, но и от аллергии.