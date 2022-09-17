«В глазах жар, как будто белки выжигают»: сибирячка дважды перенесла ковид и сравнила его проявления

Сначала Жанна полагала, что отлежится за выходные и вернется к работе, но когда в субботу температура поднялась до 38,6, поняла, что лучше вызвать врача. Сравнивая состояние после выздоровления с тем, как болела ковидом в прошлом году, она отметила, что новую версию коронавируса и она, и ее родные перенесли менее тяжело.

— В 2021 году мы делали КТ, у мужа было 70% поражения легких, у меня порядка 20%, и по ощущениям болели гораздо тяжелее, — вспомнила она, — совершенно не было аппетита, я похудела на 12 килограммов. Еще было расстройство ЖКТ. Плюс страшная слабость. Мама и свекровь вообще лежали в больнице.