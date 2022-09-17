«В глазах жар, как будто белки выжигают»: сибирячка дважды перенесла ковид и сравнила его проявления
Новая версия болезни показалась женщине не такой тяжелой — но есть и схожие симптомы
Жительница Новосибирска Жанна Смазнева рассказала, что заболела коронавирусом в сентябре 2022 года. Она сравнила свое состояние с тем, что было в июне 2021-го, когда у нее официально диагностировали ковид. По словам женщины, новую версию вируса она перенесла легче.
По словам Жанны, первый симптом — боль в пояснице — она приняла за последствия излишней физической нагрузки, но уже через два дня у нее воспалилось горло, а в носу и глазах появились очень неприятные ощущения. Несмотря на то, что многие симптомы отличались от тех, что она пережила прошлым летом, сибирячка решила, что снова заразилась коронавирусом.
— Так же сильно [как и в прошлый раз] болела кожа: даже на 5 день заболевания, я не могла прикоснуться к коленям. Ужасно «горели» глаза, в глазницах было такое чувство, что кто-то белки выжигает, — рассказала сибирячка НГС, — в носу — жар. А дыхание, если долго разговариваешь, затрудняется, и потом очень тяжело. Кашель — сухой, и от него ничего не помогает.
Сначала Жанна полагала, что отлежится за выходные и вернется к работе, но когда в субботу температура поднялась до 38,6, поняла, что лучше вызвать врача. Сравнивая состояние после выздоровления с тем, как болела ковидом в прошлом году, она отметила, что новую версию коронавируса и она, и ее родные перенесли менее тяжело.
— В 2021 году мы делали КТ, у мужа было 70% поражения легких, у меня порядка 20%, и по ощущениям болели гораздо тяжелее, — вспомнила она, — совершенно не было аппетита, я похудела на 12 килограммов. Еще было расстройство ЖКТ. Плюс страшная слабость. Мама и свекровь вообще лежали в больнице.
При этом ни сухого кашля, ни насморка у женщины и ее семьи в прошлом году не было.
Сильнее, чем симптомы, по ощущениям пациентки, изменилась работа врачей: если летом 2021 года ей пришлось несколько дней дожидаться вызванного на дом врача, а потом еще порядка недели — результата ПЦР-теста, осенью 2022-го она узнала о диагнозе сразу же.
— В воскресенье вызвала врача, она пришла довольно быстро, взяла мазок из носа. Одна полоска на экспресс-тесте моментально появилась, вторая была слабо, но видна. Врач еще пошутила: «Поздравляю, у вас два полоски, но вы не беременны». Но потом в считанные секунды она прорисовалась ещё ярче, и оказалось, что это все-таки он.
Каким штаммом ковида заразилась Жанна Смажнева, она не знает. Но, по мнению вирусологов, определить это, просто описав симптомы, невозможно.
— Нет никаких данных анализов, кроме положительного результата в экспресс-тест-системе на антиген, — объяснил академик РАН, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук НГУ Сергей Нетесов. — Все ее симптомы похожи на симптомы почти любых серьезных ОРВИ. Но это еще весной было отмечено и для омикрона.
Кроме того, по мнению врачей, лечение отличается в зависимости не от штамма ковида, а от того, как тяжело болеет пациент.
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