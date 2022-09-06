Чем лечить ковид дома: разбираем рекомендации Минздрава вместе с врачами

Иван Скороходов — практикующий терапевт, врач аллерголог-иммунолог. Член Российской ассоциации аллергологов и иммунологов.



Еще ряд препаратов, на которые стоит обратить внимание — лекарства, которые предотвращают размножение вируса. К таким, например, относится «Молнупиравир».



— Это довольно умеренной эффективности препарат, но работающий, — говорит иммунолог Николай Крючков. — Его нужно принимать только тем, у кого есть как минимум один фактор риска. Если успеть начать лечение им в первые пять дней, то эффективность защиты от более тяжелого течения составляет 30%. Есть еще более хороший препарат, но аналог зарубежного «Паксловида». Насколько я знаю, его так широко не раздают, хотя у него вроде по клиническим исследованиям у этой же категории пациентов до 90% эффективность.

