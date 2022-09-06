Чем лечить ковид дома: разбираем рекомендации Минздрава вместе с врачами
Медики нашли лекарство от коронавируса, но нужно оно не всем
С начала пандемии прошло уже больше двух лет, за это время вирус не раз изменился, а врачи и ученые продолжали его изучать и корректировать методы борьбы с ним. В августе Минздрав выпустил новые методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению ковида. Мы поговорили с врачами, чтобы разобраться, что в них нового и как врачи планируют лечить нас во время этой волны коронавируса.
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Иммунолог и терапевт Иван Скороходов говорит, что если говорить именно о новых лекарствах в методических рекомендациях, то там появился препарат с названием имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты. Более известный широким массам как «Ингаверин». В документе говорится, что он «на уровне инфицированных клеток активирует факторы врожденного иммунитета».
— Я не берусь сказать, насколько он эффективен, потому что каких-то хороших клинических исследований [относительно применения «Ингаверина» в терапии ковида] не проводилось и не проводится, — говорит Иван Скороходов. — Ковид ушел на второй план в связи с событиями в мире, и сейчас к нему больше относятся как к неизбежному злу: он есть и есть, тех достижений медицины, которые происходили с начала пандемии — разработка вакцин, новых лекарств — сейчас нет. Сейчас, на мой взгляд, происходит просто латание дыр.
Иван Скороходов — практикующий терапевт, врач аллерголог-иммунолог. Член Российской ассоциации аллергологов и иммунологов.
Еще ряд препаратов, на которые стоит обратить внимание — лекарства, которые предотвращают размножение вируса. К таким, например, относится «Молнупиравир».
— Это довольно умеренной эффективности препарат, но работающий, — говорит иммунолог Николай Крючков. — Его нужно принимать только тем, у кого есть как минимум один фактор риска. Если успеть начать лечение им в первые пять дней, то эффективность защиты от более тяжелого течения составляет 30%. Есть еще более хороший препарат, но аналог зарубежного «Паксловида». Насколько я знаю, его так широко не раздают, хотя у него вроде по клиническим исследованиям у этой же категории пациентов до 90% эффективность.
Николай Крючков — иммунолог, генеральный директор ООО «Клиникал Экселанс Груп», доцент Медицинского университета имени И. М. Сеченова.
«Паксловид» зарегистрирован в США компанией Pfizer — той же, что разработала одну из распространенных в мире вакцин. «Паксловид» тоже применяют за рубежом — например, недавно о нем нам рассказывал доктор Борис Бриль из Израиля. Действующие вещества «Паксловида» — нирматрелвир и ритонавир. Российский Минздрав также включил их в свои рекомендации.
— В Российской Федерации нирматрелвир + ритонавир показан для лечения COVID-19 легкого и среднетяжелого течения у взрослых, в том числе с повышенным риском прогрессирования заболевания до более тяжелого течения и не требующих дополнительной оксигенотерапии (применение кислорода. — Прим. ред.), — говорится в методичке Минздрава. — Лечение лекарственным препаратом, содержащим нирматрелвир + ритонавир, должно быть начато как можно раньше после постановки диагноза новой коронавирусной инфекции или в течение 5 дней после появления первых симптомов заболевания.
Правда, Крючков говорит, что даже аналог «Паксловида» в России мало где есть, не говоря уж об оригинальном препарате. Да и в целом схемы лечения могут отличаться от региона к региону — в зависимости от того, какие есть лекарства в наличии.
— У нас есть «Фавипиравир», который на мой взгляд достаточно токсичный, — говорит Скороходов. — У моих пациентов, которые его принимали, как правило наблюдалось повышение печеночных ферментов. К «Умивеновиру» у меня очень скептическое отношение. Хотя я не устаю повторять, что несмотря на весь мой скептицизм, «Умифеновир» зарегистрирован достаточно серьезной конторой в США. К «Триазаверину» у меня достаточно позитивное отношение, потому что я видел эффект на нем у пациентов. Он неплохой, но к желудку относится безобразно и очень многие пациенты жалуются на тошноту, рвоту, боли в животе. Но это я видел, это не исследование, а мое умозрительное заключение.
Николай Крючков также отмечает, что в терапии ковида применяют гормональные препараты, но как правило в стационаре, при амбулаторном лечении их широко не используют. Они доступны, но самостоятельно их не надо применять. Некоторым пациентам назначают антикоагулянты — кому и зачем нужно их принимать, мы подробно рассказывали в этом материале.
— Если вам ставят диагноз «коронавирусная инфекция», спросите у врача, нужны ли вам антикоагулянты, нужны ли такие препараты как «Молнупиравир» или аналог «Паксловида». Но если речь идет о нетяжелом течении болезни, то общие рекомендации — жаропонижающее, горячее питье и лечение, которое вам нужно по другим заболеваниям, — говорит Крючков.
Врачи говорят, что каких-то особых методов лечения с новой волной не появляется — несмотря на то, что коронавирус мутировал, это все еще знакомый нам штамм «омикрон» — пусть и с некоторыми изменениями. Помимо новых вариантов коронавируса, у текущей волны есть и другие особенности — сейчас многие болеют по второму или третьему кругу. В этом материале мы рассказываем, почему повторное заражение не исключено, а здесь — о том, почему его все-таки очень желательно избегать.