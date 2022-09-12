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Мобильный пункт вакцинации от ковида вновь открыли в «МЕГЕ» в Новосибирске — в каких еще ТЦ можно привиться

В наличии в регионе более 220 тысяч вакцин

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Привиться можно сразу и от ковида, и от гриппа

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В Новосибирске с 13 сентября в ТЦ «МЕГА» возобновит свою работу мобильный пункт вакцинации от ковида.

Минздрав НСО опубликовал график его работы:

  • Понедельник — выходной;
  • Со вторника по пятницу — с 14:00 до 19:00;
  • По субботам — с 11:00 до 17:00;
  • В воскресенье — с 11:00 до 16:00.

Можно привиться не только от коронавируса, но и от гриппа.

— Минздрав России на основании исследований совместимости и безопасности разрешил в один день вводить два препарата, — сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области

Мобильные прививочные пункты также открыты в ТЦ «Сан Сити» по будням с 11:00 до 18:00 (пл. Карла Маркса, 7) и в «Леруа Мерлен» по вторникам с 10:00 до 11:00 (ул. Мясниковой, 35). Сделать прививки можно и в поликлиниках.

— Остаток антиковидной вакцины в Новосибирской области — 220 164 комплектов для взрослых и 2591 комплект для подростков, — добавили в ведомстве.

Шестая ковидная волна оказалась, пожалуй, одной из самых коварных. Заболевших — тысячи, смертей стало меньше, но ежедневно почти по 100 россиян уходят из жизни.

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