Половина больных не знает о диагнозе: как распознать у себя сахарный диабет — симптомы и простые способы

Сахарный диабет 2-го типа завоевывает организм плавно, иногда до 10 лет у пациента нет жалоб на самочувствие и он не подозревает о заболевании. По данным Всероссийского эпидемиологического исследования NATION, проведенного по инициативе ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии», 54% людей с сахарным диабетом 2-го типа не знают о своей болезни. Мы спросили у эндокринолога, как выявить у себя такой диабет.



— На ранних стадиях никак, в этом и опасность. Проявляется он уже тогда, когда начинаются осложнения: боли в ногах, ухудшение зрения, ишемическая болезнь. На ранних стадиях болезнь можно выявить только с помощью анализа крови. В группе риска — люди с лишним весом, те, у кого близкие родственники болеют диабетом. А у женщин — если рождались крупные дети от четырех килограммов и более. Если есть хотя бы два фактора, нужно периодически сдавать анализ крови на глюкозу. Можно взять направление в поликлинике по месту жительства, а можно сдать платно в любой частной лаборатории, — рассказывала в интервью для E1.RU заведующая отделением эндокринологии ГКБ № 40, кандидат медицинских наук Марина Кочергина. Еще один способ: если у знакомых или родных есть глюкометр, прибор для измерения глюкозы крови, можно проверить свои показатели.