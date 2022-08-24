Половина больных не знает о диагнозе: как распознать у себя сахарный диабет — симптомы и простые способы

Диабет — опасное хроническое заболевание, связанное с повышенным уровнем глюкозы в крови. Недуг влияет на работу всего организма: страдают сосуды, зрение, появляются боли в ногах. Но до появления явных симптомов больше половины больных просто не знает о своем диагнозе. Наши коллеги из Wday.ru и журналисты E1.RU собрали несколько способов, как можно легко проверить себя.
Тревожный звонок
Классические симптомы сахарного диабета 1-го типа — это жажда, слабость, кожный зуд и учащенное мочеиспускание. Если вы часто бегаете в туалет, у вас резко ухудшилось зрение и вы постоянно ощущаете сухость губ и кожи — это повод обратиться к врачу.
Сахарный диабет 2-го типа завоевывает организм плавно, иногда до 10 лет у пациента нет жалоб на самочувствие и он не подозревает о заболевании. По данным Всероссийского эпидемиологического исследования NATION, проведенного по инициативе ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии», 54% людей с сахарным диабетом 2-го типа не знают о своей болезни. Мы спросили у эндокринолога, как выявить у себя такой диабет.
— На ранних стадиях никак, в этом и опасность. Проявляется он уже тогда, когда начинаются осложнения: боли в ногах, ухудшение зрения, ишемическая болезнь. На ранних стадиях болезнь можно выявить только с помощью анализа крови. В группе риска — люди с лишним весом, те, у кого близкие родственники болеют диабетом. А у женщин — если рождались крупные дети от четырех килограммов и более. Если есть хотя бы два фактора, нужно периодически сдавать анализ крови на глюкозу. Можно взять направление в поликлинике по месту жительства, а можно сдать платно в любой частной лаборатории, — рассказывала в интервью для E1.RU заведующая отделением эндокринологии ГКБ № 40, кандидат медицинских наук Марина Кочергина. Еще один способ: если у знакомых или родных есть глюкометр, прибор для измерения глюкозы крови, можно проверить свои показатели.
Всегда важно выявить болезнь в самом начале, когда состояние еще не нанесло серьезного вреда здоровью и можно корректировать его за счет лекарств и изменений в питании, образе жизни, активности. Всё это справедливо для сахарного диабета, поскольку иногда врачи говорят, что диабет — это не просто болезнь, это образ жизни.
Недавно мы писали, как определить, что сахар в крови зашкаливает, если под рукой нет глюкометра. Проверьте себя.
Любители сладкого — в группе риска?
— Нет. Диабет не связан напрямую со сладким. Надо пояснить, что диабет бывает двух типов. Первый тип, когда поджелудочная железа не вырабатывает достаточно инсулина, вообще не связан ни с какими злоупотреблениями. Это аутоиммунное заболевание, поражаются бета-клетки поджелудочной железы, которая вырабатывает инсулин. Болеют молодые люди, дети. Но все-таки самый распространенный диабет второго типа. Тут действительно ключевой фактор — избыточный вес. Не злоупотребление сладким, а именно избыточный вес, — объясняет Марина Кочергина.
Другой вопрос, что это может быть связано: люди, которые злоупотребляют сладким, склонны к набору веса. Эксперт объясняет: сладкое вызывает гиперинсулинизм — избыток инсулина, а когда в организме избыток инсулина, то хочется есть. Человек снова начинает есть, получается такой порочный круг. Хотя очень много людей с избыточным весом сладким как раз не злоупотребляют: они больше любят мясо, молочные продукты, то есть лишний вес набирается за счет калорийности питания. А вслед за набором веса уже на каком-то этапе развиваются нарушения углеводного обмена и диабет. Врач говорит, что если уж говорить про сладости, надо понимать, что сладкоежки едят не чистый сахар, а сахар с жирами: шоколад, тортики, пирожные.
Также, по последним исследованиям американских специалистов, хронический стресс может увеличить риск возникновения сахарного диабета 2-го типа на 25%.
Есть еще гестационный диабет. Он развивается только у будущих мам во время вынашивания малыша, после его рождения проблема исчезает. Для выявления болезни на 24-й неделе беременности проводится специальная проба. Существуют и другие типы диабета, но они встречаются редко.
Диета против диабета
Если болезнь началась, важно вовремя обратиться к врачу и выполнять все рекомендации эндокринолога.
— Надо исключить потенциально вредные продукты: животный жир, рафинированные углеводы. Чем натуральнее меню, тем лучше. Есть такое частое заблуждение, что больным нельзя употреблять сладкое. На самом деле им в первую очередь настороженно нужно относиться к рафинированным продуктам. Например, в запеченном яблоке не содержится рафинированного сахара. А в несладкой лапше быстрого приготовления количество рафинированных углеводов зашкаливает, — говорит профессор кафедры госпитальной терапии № 1 ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Константин Овсянников.
По опыту эксперта, если пациенту, едва он заболел, удалось снизить массу тела с помощью специальных методик и хирургических методов, диабет может отступить. Врач советует питаться дробно и малыми порциями.
Недавно мы рассказывали о 6 серьезных болезнях, симптомом которых может быть постоянный голод. У вас бывает, что хочется съесть бутерброд, потом шоколадку, орешки? Хотя обедали совсем недавно.
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