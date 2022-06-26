Тест: как определить, что сахар в крови зашкаливает, если под рукой нет глюкометра

Но не всегда есть возможность воспользоваться глюкометром, а определить повышение глюкозы в плазме крови крайне важно. «Доктор Питер» вместе с терапевтом, заведующей методическим кабинетом Лидией Голубенко определили простой алгоритм, по которому можно узнать о повышении сахара крови.



Лидия Голубенко — врач-терапевт, эндоскопист, заведующая организационно-методическим кабинетом.



Почему важно знать свой уровень сахара?

У здоровых людей концентрация глюкозы крови натощак и после приема пищи колеблется в строго определенных значениях. Это важно для того, чтобы сахар рационально расходовался на нужды клеток, питал энергией тело и не причинял организму вреда. Натощак в крови, взятой из пальца, нормальными значениями считаются от 3,3 ммоль/л до 5,5 ммоль/л. Спустя два часа после еды уровень глюкозы может быть повышенным в пределах от 4,5 до 7,0 ммоль/л.

