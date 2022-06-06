Появились слишком быстро: как понять, какие родинки на теле опасны, а какие нет, — отвечает эксперт

— Солнечное лето — любимое время появления новых невусов. Почему? Основа родинки — меланин, который активизируется при воздействии ультрафиолетовых лучей. Когда человек долго пребывает на солнце, он получает большую дозу ультрафиолета, тем самым стимулируя выработку меланина. Именно поэтому большинство родинок появляется на открытых участках тела: лицо, шея, руки, ноги, плечи, — объясняет врач.



Радиоволновое и рентгеновское излучения — частые провокаторы появления новых невусов. Активизацию клеток меланина могут спровоцировать глубокие раны или укусы насекомых.