Появились слишком быстро: как понять, какие родинки на теле опасны, а какие нет, — отвечает эксперт

Некоторые считает, что родинка — это изюминка, которая прибавляет шарма своей обладательнице. Но что делать, если их стало появляться слишком много? Специально для Wday.ru дерматовенеролог Наталья Жаринова рассказала, когда стоит бить тревогу и чем опасны родинки в местах постоянного трения (признавайтесь, у вас они тоже есть, и вы об этом уже задумывались).
Наталья Жаринова — косметолог, миколог, дерматовенеролог Европейского медицинского центра (ЕМС).
Почему появляется большое количество родимых пятен на теле
Как это ни странно, но в первые два года жизни у малыша обычно нет родинок. Невусы начинают проявляться гораздо позже, а самая активная фаза их роста приходится на пубертатный (подростковый) период. На количество и размеры родинок влияют много разных факторов. Среди них, например, изменение гормонального фона. Это может быть обусловлено подростковым периодом, беременностью, приемом сильных гормональных препаратов, менопаузой, а также заболеваниями эндокринной системы. Также большую роль играет генетическая предрасположенность. Если у родителей большое количество невусов — не стоит паниковать, если у вас появилось много родимых пятен на коже.
— Солнечное лето — любимое время появления новых невусов. Почему? Основа родинки — меланин, который активизируется при воздействии ультрафиолетовых лучей. Когда человек долго пребывает на солнце, он получает большую дозу ультрафиолета, тем самым стимулируя выработку меланина. Именно поэтому большинство родинок появляется на открытых участках тела: лицо, шея, руки, ноги, плечи, — объясняет врач.
Радиоволновое и рентгеновское излучения — частые провокаторы появления новых невусов. Активизацию клеток меланина могут спровоцировать глубокие раны или укусы насекомых.
Эксперт уточняет: если увеличение количества родинок произошло очень быстро или же некоторые невусы вызывают беспокойство (увеличиваются в размерах, зудят, кровоточат, изменяют цвет), то рекомендуется незамедлительно обратиться к дерматологу-онкологу. Врач осмотрит каждое новообразование и выявит причины тех или иных симптомов.
В большинстве случаев родинки не вызывают дискомфорта, однако если некоторые невусы расположены в зонах трения (лямка бюстгальтера, пояс брюк, щетина
Помните, что родинка — вопрос не только эстетики, но и здоровья. Заниматься удалением невуса вправе только квалифицированный врач.
Как понять, какая родинка опасна, а какая нет
С возрастом действительно на нашей коже появляется множество различных новообразований. На это влияют и генетические особенности, например, выявлен ген, ответственный за появление меланомы, и физиологические причины, такие как инсоляция, солнечные ожоги, посещение соляриев, а также частые механические травмы или очаги раздражения на коже. К доброкачественным образованиям относят меланоцитарные невусы (родинки), фиброэпителиальные полипы (папилломы), себорейные кератомы, ангиомы (сосудистые разрастания) и многие другие.
— На сегодняшний день самый современный и лучший аппарат для диагностики кожи — FotoFinder. Он позволяет врачу максимально точно определить характер различных образований на коже, он оснащен видеодерматоскопом, позволяющим увеличить изображение в 140 раз, провести детальную оценку и выявить злокачественные образования на ранней стадии. Также аппарат дает возможность составить специальную карту родинок и проводить анализ новообразований в динамике. Для своевременной диагностики, как правило, требуется проходить данное обследование один раз в год, — советует дерматовенеролог Наталья Жаринова.
«Всё развивалось стремительно»
К родинкам важно относиться серьезно и не жалеть времени на их проверки. Это подтверждает история молодого инженера-конструктора Леонида Макарова. Еще в 2014 году у него неожиданно начала увеличиваться родинка на плече — но ее вырезали, и молодой человек решил, что с болезнью он расстался. С новой силой она дала о себе знать в 2018-м — всё развивалось стремительно и серьезно.
Леонид рассказал 29.RU, что в самом начале не очень серьезно отнесся к своему здоровью. Это сыграло с ним злую шутку.
О чем говорят красные точки на теле и когда они опасны
Некоторые люди, увидев у себя на теле красные точки, похожие на родинки, не придают этому значения, а зря. Например, маленькие красные точки на теле, которые имеют капиллярные разветвления, могут быть признаком вирусного гепатита и цирроза печени. В этом случае нужно срочно обратиться к врачу.
Также причиной высыпания красных точек на теле могут быть заболевания поджелудочной железы. Чаще образования появляются на спине, груди и животе. При надавливании они не исчезают. Такие точки также требуют консультации специалиста.
Всё о красных точках на теле и вреде от них мы собрали в подробном обзоре.
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