Не паритесь? А зря. О чем говорят красные точки на теле и когда они опасны — рассказывает эксперт

Красные точки могут быть совершенно безопасны, а могут свидетельствовать о заболеваниях, которые требуют незамедлительного лечения. Как понять природу появления красных точек и надо ли их лечить — разбирались наши коллеги из Wday.ru вместе с врачом-хирургом, кандидатом медицинских наук Валерием Гурьяновым.
Почему они появляются?
Причины появления точек могут быть разными. Например, эти кожные образования могут появиться из-за микротравмы, полученной при эпиляции. Всё дело в том, что при воздействии на кожу повреждаются стенки капилляров, кровь выходит в подкожно-жировой слой и образуется микрогематома. Недостаток таких витаминов, как С и К, также может быть причиной ломкости сосудов и вести к образованию мелких красных точек на теле. Количество точек будет увеличиваться от любых падений или, например, трения кожи о ткань.
Если вы заметили точки на теле, обратитесь к врачу, ведь это могут быть гемангиомы, то есть сосудистые доброкачественные опухоли. Они бывают разного диаметра — от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров.
— Гемангиома — это врожденное образование. Начинает активно проявляться у ребенка в течение первого года жизни. Часто доктора запугивают пациентов этим диагнозом, — объясняет врач-хирург, кандидат медицинских наук Валерий Гурьянов. — Многие думают, что гемангиома — это опухоль, которая может перерасти в онкологию. В интернете можно прочитать различные страшилки об отказе функционирования органов и что необходимо срочно оперироваться. Но не нужно спешить. Да, это опухоль, но доброкачественная.
По мнению эксперта, такая опухоль не может перейти в злокачественную. Хирург говорит, что это довольно невинное сосудистое образование, которое может появиться где угодно. В том числе и в позвоночнике, особенно в грудном и шейном отделах. У большинства людей, кому за 40, можно обнаружить хотя бы одну гемангиому. На томограмме она видна как белое пятно. С этим образованием ничего не нужно делать, только наблюдать.
— Советую раз в год делать МРТ. Сейчас применяют консервативное лечение. Есть ряд препаратов и мазей, после применения которых всё исчезает, — объясняет Гурьянов.
По мнению врача-хирурга, переживать нужно, когда гемангиома увеличивается в размерах, кровоточит и воспаляется.
Когда красные точки говорят о заболеваниях
Если вы заметили, что на теле появились маленькие точки, которые имеют капиллярные разветвления, это может быть признаком вирусного гепатита и цирроза печени. В этом случае нужно срочно обратиться к врачу.
Также причиной высыпания красных точек на теле могут быть заболевания поджелудочной железы. Чаще образования появляются на спине, груди и животе. При надавливании они не исчезают. Такие точки также требуют консультации специалиста.
Как избавиться от красных точек
Представим, что причина выявлена. Теперь вам необходимо устранить этот дефект. Метод лечения будет напрямую зависеть от природы происхождения. Например, если точки возникли из-за внешнего воздействия на кожу, вам необходимо прежде всего постараться избегать дальнейшего травмирования.
Если же причина кроется в дефиците витаминов, начните принимать витаминные комплексы. Помимо этого употребляйте продукты, богатые этими органическими соединениями. Например, витамин С содержится в шиповнике, цветной капусте, зеленом горошке, апельсине, рябине, петрушке, черемше, чесноке, яблоках, томатах, киви. Витамин К можно получить, потребляя такие продукты, как зеленая листовая капуста, шпинат, брокколи, фасоль, яйцо куриное, огурцы, телятина.
Причиной появления красных точек на теле стала гемангиома? Простые опухоли лечат при помощи облучения рентгеновским лучом, хирургического иссечения и прижигания кожи диоксидом углерода.
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