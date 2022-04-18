Не паритесь? А зря. О чем говорят красные точки на теле и когда они опасны — рассказывает эксперт

Если вы заметили точки на теле, обратитесь к врачу, ведь это могут быть гемангиомы, то есть сосудистые доброкачественные опухоли. Они бывают разного диаметра — от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров.

— Гемангиома — это врожденное образование. Начинает активно проявляться у ребенка в течение первого года жизни. Часто доктора запугивают пациентов этим диагнозом, — объясняет врач-хирург, кандидат медицинских наук Валерий Гурьянов. — Многие думают, что гемангиома — это опухоль, которая может перерасти в онкологию. В интернете можно прочитать различные страшилки об отказе функционирования органов и что необходимо срочно оперироваться. Но не нужно спешить. Да, это опухоль, но доброкачественная.

По мнению эксперта, такая опухоль не может перейти в злокачественную. Хирург говорит, что это довольно невинное сосудистое образование, которое может появиться где угодно. В том числе и в позвоночнике, особенно в грудном и шейном отделах. У большинства людей, кому за 40, можно обнаружить хотя бы одну гемангиому. На томограмме она видна как белое пятно. С этим образованием ничего не нужно делать, только наблюдать.