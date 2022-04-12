Прекратите хрустеть: как эта «безобидная» привычка может привести к инсульту — рассказывает эксперт

Мы уверены, среди читателей найдется немало любителей «похрустеть» пальцами рук или шеей. Оказывается, у этой привычки нет ничего полезного, а порой она даже очень опасна. Наши коллеги из Wday.ru вместе с профессором Кристин Роффе узнали, в чём ее коварство.



Кристин Роффе — специалист по инсультам из Кильского университета (Великобритания), профессор.