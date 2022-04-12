Прекратите хрустеть: как эта «безобидная» привычка может привести к инсульту — рассказывает эксперт

Мы уверены, среди читателей найдется немало любителей «похрустеть» пальцами рук или шеей. Оказывается, у этой привычки нет ничего полезного, а порой она даже очень опасна. Наши коллеги из Wday.ru вместе с профессором Кристин Роффе узнали, в чём ее коварство.
Кристин Роффе — специалист по инсультам из Кильского университета (Великобритания), профессор.
Многие СМИ писали о 28-летнем жителе штата Оклахома Джоше Хэдере, который попал в больницу с инсультом. Получил инсульт мужчина весьма необычным способом — несколько недель у него болела шея, и Джош решил размять ее. В какой-то момент он наклонил голову вперед и нажал на затылок ладонью несколько сильнее, чем обычно. Раздался хруст, левая рука онемела, мужчина начал терять равновесие и не мог ходить. В больнице ему поставили диагноз — инсульт, вызванный разрывом позвоночной артерии. Такой же случай при аналогичных обстоятельствах произошел в апреле 2019 года с
Профессор Кристин Роффе говорит, что такие инциденты далеко не единичны, и в медицинской литературе описано множество подобных историй. Эксперт объяснила, что хруст, который мы слышим при повороте головы, вызван незначительным растяжением, приводящим к временному разделению суставных поверхностей и развитию воздушного пузыря. Кроме того, есть риск развития небольшого разрыва (рассечения) во внутренней оболочке артерии, что может привести к образованию тромбов.
Есть шанс, что сгустки растворятся сами по себе. Но в некоторых случаях они могут перемещаться и приводить к закупорке артерии. В свою очередь это может вызвать ишемический инсульт, при котором прекращается кровоснабжение мозга.
— Когда мы сгибаем или поворачиваем шею, эти артерии растягиваются и становятся уязвимыми для травм. Также в ходе постоянного хруста шеей суставы ослабевают, что может привести к травмам, — считает Кристин Роффе.
Как определить, что у человека инсульт?
Для неспециалистов разработан специальный так называемый FAST-тест. Он состоит всего из четырех пунктов:
- Face — попросите человека улыбнуться: при инсульте угол рта с одной стороны будет «висеть»;
- Arm — попросите поднять руки и удерживать их в течение 5 секунд на 90 градусов в положении сидя или на 45 градусов в положении лежа: при инсульте одна из рук будет опускаться;
- Speech — обратите внимание на речь человека: при инсульте она становится невнятной и неразборчивой;
- Time — при симптомах вызывайте скорую как можно скорее: чтобы помочь пациенту, врачам нужно попасть в «терапевтическое окно», это примерно четыре — четыре с половиной часа.
Почему именно четыре часа?
При нарушении мозгового кровообращения помимо участка необратимых изменений формируется так называемая «пенумбра» — зона, которую еще можно спасти, удалив тромб и восстановив кровоток. Но нужно сделать это в период «терапевтического окна», потом начнутся необратимые изменения.
Подробнее о том, бывает ли инсульт у молодых и как его избежать, читайте в нашем материале.
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