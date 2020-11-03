Бывает ли инсульт у молодых и как его избежать? Разбираемся вместе с врачом

Каждый вторник в сериале «Что у вас болит?» мы вместе с врачами разбираем проблемы, которые кладут здорового человека на лопатки: мы говорили о боли в спине и причинах развития тромбов. Сегодня остановимся на инсульте. По данным ВОЗ, ишемическая болезнь сердца и инсульт уносят больше всего человеческих жизней. Последние 15 лет эти заболевания остаются ведущими причинами смерти в мире. По данным Росстата, в России в 2019 году инсульт стал причиной смерти более 129 тысяч человек. При этом заболеваемость им растет: с 2008-го по 2016 год она увеличилась почти на 25%. Это связано прежде всего со старением населения и увеличением распространенности факторов риска.
Чтобы защитить себя и близких, нужно знать как о профилактике инсульта, так и о том, как его распознать — именно быстрая реакция окружающих может спасти жизнь человеку. Чтобы разобраться в этом, мы изучили рекомендации ВОЗ и поговорили с доктором Аминат Тазартуковой.
Аминат Тартазукова — заведующая неврологическим отделением для больных с острым нарушением мозгового кровообращения ФГБУ «ФЦМН» ФМБА России, кандидат медицинских наук.
Что такое инсульт?
СЮЖЕТ
Инсульт — это острое нарушение мозгового кровообращения, следствие закупорки или разрыва сосудов головного мозга. Он сопровождается гибелью нейронов определенного участка мозга, что приводит к утрате мозговых функций. Какие именно функции потеряет мозг, зависит от того, какой участок мозга пострадал.
Инсульт может быть разным?
Да, инсульт бывает ишемическим и геморрагическим. Ишемический инсульт, или инфаркт мозга — это нарушение мозгового кровообращения. Оно развивается из-за закупорки сосуда. Самая частая ее причина — тромбирование (о причинах образования тромбов мы рассказывали подробнее в этом материале). Также причиной может стать мерцательная аритмия, которая приводит к образованию тромбов в сердце.
Геморрагический инсульт, или внутримозговое кровоизлияние, возникает из-за разрыва сосудов головного мозга, кровь скапливается в ткани этого органа, создавая высокое давление и нарушая его работу. Чаще всего причиной становятся повышенное артериальной давление, аневризмы головного мозга и нарушения свертываемости крови.
Считается, что геморрагический инсульт протекает тяжелее, чем ишемический, однако оба они могут быть крайне опасными и иметь фатальные последствия.
Кто в группе риска?
Таких людей много. К факторам риска ВОЗ относит курение, малоподвижный образ жизни, сахарный диабет, неправильное питание, гиперлипидемию (повышенное содержание липидов в крови), хронический стресс, повышенное давление, мерцательную аритмию.
Инсульт бывает только у пожилых людей?
Нет. Заведующая неврологическим отделением для больных с острым нарушением мозгового кровообращения ФГБУ «ФЦМН» ФМБА России Аминат Тартазукова приводит данные статистики: от 10 до 15% инсультов случаются у людей от 18 до 50 лет.
— Исследователи связывают этот факт с тем, что за последние годы увеличилась распространенность факторов риска инсульта в молодой популяции. Если не предпринимать меры, то в скором будущем инсульт может стать типичным заболеванием молодых трудоспособных людей, — говорит доктор.
Как защитить себя от инсульта?
Всемирная организация здравоохранения рекомендует один раз в год проходить обследование для измерения артериального давления, массы тела, уровней холестерина и глюкозы крови. Также к врачу нужно обратиться, если обнаружите у себя несколько факторов риска. Доктор разработает индивидуальную программу профилактики. Она, например, может включать лечение гипертонии, которая в два с половиной раза увеличивает риск инсульта.
Кроме того, всем ВОЗ советует бросить курить, пять раз в день употреблять фрукты и овощи, ограничить употребление соли, жира и сахара и уделять физической активности 30 минут в день. При этом совершенно не обязательно это должны быть активные занятия спортом
— Повседневная занятость, такая как совершение прогулок, работа в саду, работа по дому и игра со своими детьми, является разнообразными формами физической активности. Подумайте о небольших изменениях, которые вы могли бы внести в свой обычный распорядок дня, таких как ходьба по лестнице вместо использования лифта, — пишет Всемирная организация здравоохранения.
Как определить, что у человека инсульт?
Для неспециалистов разработан специальный так называемый FAST-тест. Он состоит всего из четырех пунктов:
- Face — попросите человека улыбнуться: при инсульте угол рта с одной стороны будет «висеть»;
- Arm — попросите поднять руки и удерживать их в течение 5 секунд на 90 градусов в положении сидя или на 45 градусов в положении лежа: при инсульте одна из рук будет опускаться;
- Speech — обратите внимание на речь человека: при инсульте она становится невнятной и неразборчивой;
- Time — при симптомах вызывайте скорую как можно скорее: чтобы помочь пациенту, врачам нужно попасть в «терапевтическое окно», это примерно четыре — четыре с половиной часа.
Почему именно четыре часа?
При нарушении мозгового кровообращения помимо участка необратимых изменений формируется так называемая «пенумбра» — зона, которую еще можно спасти, удалив тромб и восстановив кровоток. Но нужно сделать это в период «терапевтического окна», потом начнутся необратимые изменения.
Можно ли восстановиться после инсульта?
ВОЗ пишет, что многие больные, перенесшие инсульт, остаются в той или иной степени инвалидами и нуждаются в длительном уходе в домашних условиях. Степень длительной инвалидности зависит от того, сколько времени будет сохраняться повреждение головного мозга, вызванное инсультом.
— По данным исследователей, после перенесенного инсульта полностью восстанавливаются около 10% пациентов. Помимо индивидуальных особенностей организма вклад в восстановление пациента вносит работа неврологов, медицинских сестер, логопедов, психологов, специалистов по физической реабилитации, эрготерапевтов, — говорит Аминат Тартазукова.
Принято считать, что наиболее активное восстановление утраченных функций происходит в течение первого года после инсульта.
Как восстановиться?
Понадобится целый комплекс мер: лекарственная терапия, физические упражнения, занятия с логопедом и психологом и другие процедуры. Выбор методик зависит от того, какие именно функции пострадали вследствие инсульта. Например, если нарушена речь, то упор делается на занятия с логопедом и нейропсихологом, а если появились проблемы с движением, то основой лечения станут упражнения.
Важно: универсальных упражнений нет, для каждого пациента комплекс должен быть подготовлен индивидуально. То же самое и с лекарствами — решение о том, что принимать пациенту для профилактики повторного инсульта, принимает врач. Всё это должно сопровождаться здоровым образом жизни. Люди, которые перенесли инсульт, с большей вероятностью могут подвергнуться повторному.