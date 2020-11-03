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Бывает ли инсульт у молодых и как его избежать? Разбираемся вместе с врачом

Достаточно знать всего несколько правил, чтобы вовремя распознать приступ и помочь человеку

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Ошибочно думать, что инсульт опасен только для тех, кто в возрасте. До 15% всех приступов случаются&nbsp;у людей от 18 до 50 лет

Ошибочно думать, что инсульт опасен только для тех, кто в возрасте. До 15% всех приступов случаются у людей от 18 до 50 лет

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Каждый вторник в сериале «Что у вас болит?» мы вместе с врачами разбираем проблемы, которые кладут здорового человека на лопатки: мы говорили о боли в спине и причинах развития тромбов. Сегодня остановимся на инсульте. По данным ВОЗ, ишемическая болезнь сердца и инсульт уносят больше всего человеческих жизней. Последние 15 лет эти заболевания остаются ведущими причинами смерти в мире. По данным Росстата, в России в 2019 году инсульт стал причиной смерти более 129 тысяч человек. При этом заболеваемость им растет: с 2008-го по 2016 год она увеличилась почти на 25%. Это связано прежде всего со старением населения и увеличением распространенности факторов риска.

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Чтобы защитить себя и близких, нужно знать как о профилактике инсульта, так и о том, как его распознать — именно быстрая реакция окружающих может спасти жизнь человеку. Чтобы разобраться в этом, мы изучили рекомендации ВОЗ и поговорили с доктором Аминат Тазартуковой.

Аминат Тартазукова — заведующая неврологическим отделением для больных с острым нарушением мозгового кровообращения ФГБУ «ФЦМН» ФМБА России, кандидат медицинских наук.

Что такое инсульт?

СЮЖЕТ

Что у вас болит?

Инсульт — это острое нарушение мозгового кровообращения, следствие закупорки или разрыва сосудов головного мозга. Он сопровождается гибелью нейронов определенного участка мозга, что приводит к утрате мозговых функций. Какие именно функции потеряет мозг, зависит от того, какой участок мозга пострадал.

Инсульт может быть разным?

Да, инсульт бывает ишемическим и геморрагическим. Ишемический инсульт, или инфаркт мозга — это нарушение мозгового кровообращения. Оно развивается из-за закупорки сосуда. Самая частая ее причина — тромбирование (о причинах образования тромбов мы рассказывали подробнее в этом материале). Также причиной может стать мерцательная аритмия, которая приводит к образованию тромбов в сердце.

Геморрагический инсульт, или внутримозговое кровоизлияние, возникает из-за разрыва сосудов головного мозга, кровь скапливается в ткани этого органа, создавая высокое давление и нарушая его работу. Чаще всего причиной становятся повышенное артериальной давление, аневризмы головного мозга и нарушения свертываемости крови.

Считается, что геморрагический инсульт протекает тяжелее, чем ишемический, однако оба они могут быть крайне опасными и иметь фатальные последствия.

Кто в группе риска?

Таких людей много. К факторам риска ВОЗ относит курение, малоподвижный образ жизни, сахарный диабет, неправильное питание, гиперлипидемию (повышенное содержание липидов в крови), хронический стресс, повышенное давление, мерцательную аритмию.

Инсульт бывает только у пожилых людей?

Нет. Заведующая неврологическим отделением для больных с острым нарушением мозгового кровообращения ФГБУ «ФЦМН» ФМБА России Аминат Тартазукова приводит данные статистики: от 10 до 15% инсультов случаются у людей от 18 до 50 лет.

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— Исследователи связывают этот факт с тем, что за последние годы увеличилась распространенность факторов риска инсульта в молодой популяции. Если не предпринимать меры, то в скором будущем инсульт может стать типичным заболеванием молодых трудоспособных людей, — говорит доктор.

Как защитить себя от инсульта?

Всемирная организация здравоохранения рекомендует один раз в год проходить обследование для измерения артериального давления, массы тела, уровней холестерина и глюкозы крови. Также к врачу нужно обратиться, если обнаружите у себя несколько факторов риска. Доктор разработает индивидуальную программу профилактики. Она, например, может включать лечение гипертонии, которая в два с половиной раза увеличивает риск инсульта.

Кроме того, всем ВОЗ советует бросить курить, пять раз в день употреблять фрукты и овощи, ограничить употребление соли, жира и сахара и уделять физической активности 30 минут в день. При этом совершенно не обязательно это должны быть активные занятия спортом

— Повседневная занятость, такая как совершение прогулок, работа в саду, работа по дому и игра со своими детьми, является разнообразными формами физической активности. Подумайте о небольших изменениях, которые вы могли бы внести в свой обычный распорядок дня, таких как ходьба по лестнице вместо использования лифта, — пишет Всемирная организация здравоохранения.

Как определить, что у человека инсульт?

Небольшой тест поможет определить у человека инсульт. Попросите его вытянуть руки вперед, если одна опускается — это признак заболевания

Небольшой тест поможет определить у человека инсульт. Попросите его вытянуть руки вперед, если одна опускается — это признак заболевания

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Для неспециалистов разработан специальный так называемый FAST-тест. Он состоит всего из четырех пунктов:

  • Face — попросите человека улыбнуться: при инсульте угол рта с одной стороны будет «висеть»;
  • Arm — попросите поднять руки и удерживать их в течение 5 секунд на 90 градусов в положении сидя или на 45 градусов в положении лежа: при инсульте одна из рук будет опускаться;
  • Speech — обратите внимание на речь человека: при инсульте она становится невнятной и неразборчивой;
  • Time — при симптомах вызывайте скорую как можно скорее: чтобы помочь пациенту, врачам нужно попасть в «терапевтическое окно», это примерно четыре — четыре с половиной часа.

Почему именно четыре часа?

При нарушении мозгового кровообращения помимо участка необратимых изменений формируется так называемая «пенумбра» — зона, которую еще можно спасти, удалив тромб и восстановив кровоток. Но нужно сделать это в период «терапевтического окна», потом начнутся необратимые изменения.

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Можно ли восстановиться после инсульта?

ВОЗ пишет, что многие больные, перенесшие инсульт, остаются в той или иной степени инвалидами и нуждаются в длительном уходе в домашних условиях. Степень длительной инвалидности зависит от того, сколько времени будет сохраняться повреждение головного мозга, вызванное инсультом.

— По данным исследователей, после перенесенного инсульта полностью восстанавливаются около 10% пациентов. Помимо индивидуальных особенностей организма вклад в восстановление пациента вносит работа неврологов, медицинских сестер, логопедов, психологов, специалистов по физической реабилитации, эрготерапевтов, — говорит Аминат Тартазукова.

Принято считать, что наиболее активное восстановление утраченных функций происходит в течение первого года после инсульта.

Как восстановиться?

Понадобится целый комплекс мер: лекарственная терапия, физические упражнения, занятия с логопедом и психологом и другие процедуры. Выбор методик зависит от того, какие именно функции пострадали вследствие инсульта. Например, если нарушена речь, то упор делается на занятия с логопедом и нейропсихологом, а если появились проблемы с движением, то основой лечения станут упражнения.

Важно: универсальных упражнений нет, для каждого пациента комплекс должен быть подготовлен индивидуально. То же самое и с лекарствами — решение о том, что принимать пациенту для профилактики повторного инсульта, принимает врач. Всё это должно сопровождаться здоровым образом жизни. Люди, которые перенесли инсульт, с большей вероятностью могут подвергнуться повторному.

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ВОЗврачиинсультпрофилактика инсульта
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