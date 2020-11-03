Бывает ли инсульт у молодых и как его избежать? Разбираемся вместе с врачом

— Исследователи связывают этот факт с тем, что за последние годы увеличилась распространенность факторов риска инсульта в молодой популяции. Если не предпринимать меры, то в скором будущем инсульт может стать типичным заболеванием молодых трудоспособных людей, — говорит доктор.



Как защитить себя от инсульта?



Всемирная организация здравоохранения рекомендует один раз в год проходить обследование для измерения артериального давления, массы тела, уровней холестерина и глюкозы крови. Также к врачу нужно обратиться, если обнаружите у себя несколько факторов риска. Доктор разработает индивидуальную программу профилактики. Она, например, может включать лечение гипертонии, которая в два с половиной раза увеличивает риск инсульта.



Кроме того, всем ВОЗ советует бросить курить, пять раз в день употреблять фрукты и овощи, ограничить употребление соли, жира и сахара и уделять физической активности 30 минут в день. При этом совершенно не обязательно это должны быть активные занятия спортом



— Повседневная занятость, такая как совершение прогулок, работа в саду, работа по дому и игра со своими детьми, является разнообразными формами физической активности. Подумайте о небольших изменениях, которые вы могли бы внести в свой обычный распорядок дня, таких как ходьба по лестнице вместо использования лифта, — пишет Всемирная организация здравоохранения.

