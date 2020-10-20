Почему образуется тромб и как этого избежать? Разбираемся вместе с врачами

Собственно, отрыв от стенки сосуда, к которой тромб был прикреплен.



— Тромб имеет локализацию образования (формирования). Под воздействием механических и биохимических процессов тромб может по кровяному руслу двигаться и вызвать закупорку того или иного сосуда, — объясняет Мехман Мамедов.



Мехман Мамедов — кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, эксперт общественной организации «Лига здоровья нации».



В основном тромбы образуются в крупных сосудах, а оторвавшись, двигаются в более мелкие. Из-за размеров тромб может полностью закупорить небольшой сосуд.

