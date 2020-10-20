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Почему образуется тромб и как этого избежать? Разбираемся вместе с врачами

Проверьте, не попали ли вы в зону риска

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Главная защита от тромбов — своевременные обследования и профилактика

Главная защита от тромбов — своевременные обследования и профилактика

Проблема формирования тромбов, по словам медиков, очень распространена и стала особенно актуальной в последние 50 лет в связи с изменением образа жизни человека. Главные риски связаны с отрывом тромба. В том, чем это опасно, кто находится в группе риска и как защитить себя и близких, сегодня разбираемся вместе с врачами, как и всегда, по вторникам.

1

Что такое тромб?

Это скопление «склеенных» тромбоцитов, которое может прикрепляться к стенке сосуда из-за воспаления, микротравмы или атеросклеротической бляшки. Образуется тромб в результате повышенной свертываемости крови.

2

Что это значит — отрыв тромба?

Собственно, отрыв от стенки сосуда, к которой тромб был прикреплен.

— Тромб имеет локализацию образования (формирования). Под воздействием механических и биохимических процессов тромб может по кровяному руслу двигаться и вызвать закупорку того или иного сосуда, — объясняет Мехман Мамедов.

Мехман Мамедов — кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, эксперт общественной организации «Лига здоровья нации».

В основном тромбы образуются в крупных сосудах, а оторвавшись, двигаются в более мелкие. Из-за размеров тромб может полностью закупорить небольшой сосуд.

3

Почему это опасно?

После закупорки сосуда прекращается кровоснабжение, то есть доставка кислорода и питательных веществ к органу или его части. Это и приводит к инфаркту, инсульту, тромбоэмболии или смерти.

— В результате отсутствия кислорода наступает ишемия. Есть органы наиболее чувствительные к недостатку кислорода. Если это происходит в сердечной мышце, то инфаркт, если в легочной, то тромбоэмболия. Если покрупней сосуд, большой очаг ишемии, то это может привести к смерти. Например, если тромб перекроет подачу крови в такие важные сосудистые центры в головном мозге, как ствол, где и центр дыхания, и центр сердечной деятельности, — говорит доктор Ольга Молчанова.

Ольга Молчанова — кардиолог, ведущий научный сотрудник ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины» Минздрава России, эксперт общественной организации «Лига здоровья нации».

4

Можно ли спасти человека?

Да. Чтобы избежать тяжелых последствий отрыва тромба, нужно срочно вызвать врача при первых симптомах. Обратить внимание стоит, если человек побледнел, покрылся пóтом, появились боли за грудиной, в затылке, в грудной клетке.

5

Кто в группе риска?

Тромбообразованию способствует повышенная свёртываемость крови из-за малоподвижного образа жизни, обезвоживания, повышенного уровня холестерина, сахара. Есть и другие факторы.

— К группе риска относятся лица после хирургического вмешательства, с нарушением сердечного ритма, лица с ожирением, варикозной болезнью нижних конечностей, в том числе при осложнениях беременности, курильщики, люди пожилого возраста, — говорит Мехман Мамедов.

6

Есть ли профилактика?

Есть. Необходимо следить за уровнем сахара, холестерина в крови, следить за свертываемостью крови, чтобы как можно раньше начать лечение выявленных заболеваний. Также нужно избегать травм и длительного стресса, соблюдать диету, режим физической активности и питьевой режим. Если вы не привыкли к активному образу жизни — можете просто гулять. Достаточно 30 минут ходьбы в день, чтобы снизить риски тромбообразования. И не забывайте выполнять назначения врачей, если они есть.

7

Какую диету нужно соблюдать?

Ничего необычного, просто здоровое питание, которое советуют и диетологи, и врачи другого профиля.

— Питание должно быть обогащено вегетарианской пищей: ягодами, овощами. Жирной животной пищи лучше избегать, заменить ее рыбой с минимальным количеством животного жира. Также стоит избегать рафинированного сахара и продуктов с ним, — советует кардиолог Ольга Молчанова.

Отдельно стоит обратить внимание на воду. Пить нужно не меньше полутора литров в день — и это не считая кофе, чая, супа и соков. Особенно на это нужно обратить внимание пожилым людям и их родственникам. По словам Молчановой, в пожилом возрасте чувство жажды может ослабевать, поэтому нужно напоминать близким о необходимости пить чистую воду.

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