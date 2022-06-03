Спорим, вы сейчас так сидите: 4 популярные позы, которые убивают вашу красоту (заломы и отеки на лице тоже от них)

В среднем мы посвящаем 7 лет своей жизни работе. Большую часть этого времени сидим в неправильных позах и не задумываемся об этом. В моменте кажется, что они удобные, а значит, всё в порядке. Но постепенно это приводит к проблемам. Например, к болям в спине и шее. Какие позы вредят не только здоровью, но и красоте — Wday.ru рассказала эксперт по фейсбилдингу.
Марина Колягина — эксперт по фейсбилдингу и самомассажу лица, тренер по естественному омоложению
4 позы, которые вы чаще всего принимаете на работе, и их последствия
Сидите, закинув ногу на ногу
— В этом положении происходит сдавливание малоберцового нерва, смещение крестца, напряжение мышц таза и блокирование нервных окончаний. Возрастает нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Всё это негативно влияет на симметрию тела и лица, — рассказывает тренер.
Со временем портится осанка — плечи округляются и человек начинает сутулиться в любом положении. Также при длительном нахождении в этой позе нарушается кровообращение. Из-за передавливания вен ноги немеют, может повышаться артериальное давление и развиваться варикоз, тромбоз или артроз.
Опираетесь всем телом на одну руку, подперев ей щеку
Марина объясняет, в такой позе кости смещаются, развивается сколиоз и асимметрия лица. Нарушается положение костей черепа. Эта проблема приходит с возрастом, а регулярное нахождение в такой позе еще больше ухудшает ситуацию. На лице появляются заломы и отечность, так как нарушается отток лимфы от головы и шеи.
Наклоняетесь вперед, упираясь на два локтя и прогибая спину
В этой позе происходит перекос плеч и таза. Из-за этого появляются боли в спине, шее и пояснице. Скорость кровообращения и лимфооттока снижается. Могут появиться носогубные складки и морщины, а нос становится одутловатым.
Склоняете голову вниз при работе в телефоне или за компьютером
— Такое положение создает дополнительную нагрузку на верхние отделы позвоночника. Из-за этого появляются проблемы с осанкой, напряжение в голове и второй подбородок. Также ухудшаются кровоток и лимфоотток. Обязательно следите за шеей. За компьютером она всегда выдвигается вперед, а это негативно влияет на здоровье и красоту, — советует эксперт.
Чем себе помочь?
Тренер уточняет, что во всех этих положениях спазмируются мышцы, особенно трапециевидная. Поэтому обязательно нужно их расслаблять. Поможет элементарный массаж. Поднимите руку и согните в локте. Режущими движениями пройдите по всей задней поверхности шеи и верхней части спины. Трапециевидную мышцу тоже можно расслабить. Соедините пальцы так, чтобы получился клюв и проработайте мышцу массажными движениями. Облегчение вы почувствуете сразу.
Почему нам тяжело держать себя в правильной позе и как это исправить?
— Заставить себя сидеть ровно не так-то просто. У большинства людей слабые мышцы. Поэтому нужно укреплять мышечный корсет. Например, делать упражнение «Лодочка». Лягте на живот. Пятки и носки должны соприкасаться. Руки вытяните перед собой или в стороны и делайте подъемы корпусом. Задержите дыхание секунд на 10. На выдохе вернитесь в исходное положение. Сделайте столько повторов, сколько сможете, — рекомендует Марина.
Как контролировать свое положение в течение рабочего дня и помочь телу?
- Попробуйте специальные накладки на стулья. Они обеспечивают дополнительную опору для спины во время работы за компьютером;
- присмотритесь к специальным компьютерным столам, которые трансформируются в большие. Они не вредят спине, так как компьютер располагается на правильной высоте. В комплекте с ними обычно идут стулья, на которых удобно ровно сидеть;
- рабочее кресло должно быть не слишком мягким и не слишком твердым. В мягком тело проваливается и сидеть ровно невозможно;
- более 1,5 часа подряд лучше не сидеть. Встаньте, сделайте легкую разминку, походите и отвлекитесь на пару минут;
- обустройте свое рабочее место так, чтобы вам было комфортно, и следите за своим положением в кресле. Тогда лицо будет свежим, самочувствие хорошим, а работа более продуктивной.
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