Спорим, вы сейчас так сидите: 4 популярные позы, которые убивают вашу красоту (заломы и отеки на лице тоже от них)

Сидите, закинув ногу на ногу

— В этом положении происходит сдавливание малоберцового нерва, смещение крестца, напряжение мышц таза и блокирование нервных окончаний. Возрастает нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Всё это негативно влияет на симметрию тела и лица, — рассказывает тренер.

Со временем портится осанка — плечи округляются и человек начинает сутулиться в любом положении. Также при длительном нахождении в этой позе нарушается кровообращение. Из-за передавливания вен ноги немеют, может повышаться артериальное давление и развиваться варикоз, тромбоз или артроз.