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Спорим, вы сейчас так сидите: 4 популярные позы, которые убивают вашу красоту (заломы и отеки на лице тоже от них)

Подпирать рукой щеку или наклоняться вперед, опираясь на два локтя — вот наши любимые офисные положения. Не надо так

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Так сидят почти все, кто много времени проводит за компьютером

Так сидят почти все, кто много времени проводит за компьютером

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В среднем мы посвящаем 7 лет своей жизни работе. Большую часть этого времени сидим в неправильных позах и не задумываемся об этом. В моменте кажется, что они удобные, а значит, всё в порядке. Но постепенно это приводит к проблемам. Например, к болям в спине и шее. Какие позы вредят не только здоровью, но и красоте — Wday.ru рассказала эксперт по фейсбилдингу.

Марина Колягина — эксперт по фейсбилдингу и самомассажу лица, тренер по естественному омоложению

4 позы, которые вы чаще всего принимаете на работе, и их последствия

Сидите, закинув ногу на ногу

— В этом положении происходит сдавливание малоберцового нерва, смещение крестца, напряжение мышц таза и блокирование нервных окончаний. Возрастает нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Всё это негативно влияет на симметрию тела и лица, — рассказывает тренер.

Со временем портится осанка — плечи округляются и человек начинает сутулиться в любом положении. Также при длительном нахождении в этой позе нарушается кровообращение. Из-за передавливания вен ноги немеют, может повышаться артериальное давление и развиваться варикоз, тромбоз или артроз.

Опираетесь всем телом на одну руку, подперев ей щеку

Марина объясняет, в такой позе кости смещаются, развивается сколиоз и асимметрия лица. Нарушается положение костей черепа. Эта проблема приходит с возрастом, а регулярное нахождение в такой позе еще больше ухудшает ситуацию. На лице появляются заломы и отечность, так как нарушается отток лимфы от головы и шеи.

Наклоняетесь вперед, упираясь на два локтя и прогибая спину

В этой позе происходит перекос плеч и таза. Из-за этого появляются боли в спине, шее и пояснице. Скорость кровообращения и лимфооттока снижается. Могут появиться носогубные складки и морщины, а нос становится одутловатым.

Склоняете голову вниз при работе в телефоне или за компьютером

— Такое положение создает дополнительную нагрузку на верхние отделы позвоночника. Из-за этого появляются проблемы с осанкой, напряжение в голове и второй подбородок. Также ухудшаются кровоток и лимфоотток. Обязательно следите за шеей. За компьютером она всегда выдвигается вперед, а это негативно влияет на здоровье и красоту, — советует эксперт.

Чем себе помочь?

Тренер уточняет, что во всех этих положениях спазмируются мышцы, особенно трапециевидная. Поэтому обязательно нужно их расслаблять. Поможет элементарный массаж. Поднимите руку и согните в локте. Режущими движениями пройдите по всей задней поверхности шеи и верхней части спины. Трапециевидную мышцу тоже можно расслабить. Соедините пальцы так, чтобы получился клюв и проработайте мышцу массажными движениями. Облегчение вы почувствуете сразу.

Почему нам тяжело держать себя в правильной позе и как это исправить?

— Заставить себя сидеть ровно не так-то просто. У большинства людей слабые мышцы. Поэтому нужно укреплять мышечный корсет. Например, делать упражнение «Лодочка». Лягте на живот. Пятки и носки должны соприкасаться. Руки вытяните перед собой или в стороны и делайте подъемы корпусом. Задержите дыхание секунд на 10. На выдохе вернитесь в исходное положение. Сделайте столько повторов, сколько сможете, — рекомендует Марина.

Как контролировать свое положение в течение рабочего дня и помочь телу?

  • Попробуйте специальные накладки на стулья. Они обеспечивают дополнительную опору для спины во время работы за компьютером;
  • присмотритесь к специальным компьютерным столам, которые трансформируются в большие. Они не вредят спине, так как компьютер располагается на правильной высоте. В комплекте с ними обычно идут стулья, на которых удобно ровно сидеть;
  • рабочее кресло должно быть не слишком мягким и не слишком твердым. В мягком тело проваливается и сидеть ровно невозможно;
  • более 1,5 часа подряд лучше не сидеть. Встаньте, сделайте легкую разминку, походите и отвлекитесь на пару минут;
  • обустройте свое рабочее место так, чтобы вам было комфортно, и следите за своим положением в кресле. Тогда лицо будет свежим, самочувствие хорошим, а работа более продуктивной.

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