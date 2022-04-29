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Опубликован график работы новосибирских поликлиник на майские праздники

Записаться к узкому специалисту можно будет только в короткую рабочую неделю

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Большая часть травмпунктов будет работать круглосуточно

Большая часть травмпунктов будет работать круглосуточно

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Минздрав Новосибирской области рассказал о том, как будут работать поликлиники на длинных майских выходных.

С 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая поликлиники будут работать с 9 часов утра до 15:00 по расписанию выходного дня: узкие специалисты вести прием не будут, но можно будет обратиться к дежурным специалистам за экстренной и неотложной помощью, а также вызвать врача на дом, передает телеграм-канал правительства Новосибирской области.

Вызовы также будут принимать до трех часов дня.

С 4 по 6 мая все медицинские учреждения будут работать в обычном режиме.

В течение всех праздничных дней будут круглосуточно работать стоматологическая поликлиника № 3 на улице Петухова и областная стоматологическая поликлиника на Театральной в Новосибирске. Там будут принимать пациентов с острой болью. Работать 24 часа в сутки будет и большая часть травмпунктов:

ул. Серебренниковская, 42 — круглосуточно;
ул. Московская, 89 — 30 апреля и 7 мая с 09:00 до 15:00;
проспект Дзержинского, 44 — круглосуточно;
2-й переулок Пархоменко, 7 — круглосуточно;
ул. Пирогова, 25/3 — круглосуточно;
ул. Мухачева, 5/4 — круглосуточно;
ул. Героев революции, 5 — круглосуточно;
ул. Зорге, 47/1 — круглосуточно;
ул. Александра Невского, 9 — круглосуточно;
ул. Залесского, 6, к. 6 — круглосуточно (хирургический и офтальмологический);
ул. Тургенева, 155 — 30 апреля и 7 мая с 15:00 до 09:00; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 мая — круглосуточно;
ул. Сибиряков-Гвардейцев, 36 — ежедневно с 08:00 до 20:00 (детский);
ул. Трикотажная, 31 — ежедневно с 08:00 до 22:00 (детский);
ул. Красный проспект, 3 — круглосуточно (детский).

Пункты вакцинации от коронавируса в торговых центрах также будут работать в течение всех праздничных дней.

Ранее НГС писал, какие дороги перекроют в Новосибирске на майские праздники.

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