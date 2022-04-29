Опубликован график работы новосибирских поликлиник на майские праздники

Минздрав Новосибирской области рассказал о том, как будут работать поликлиники на длинных майских выходных.



С 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая поликлиники будут работать с 9 часов утра до 15:00 по расписанию выходного дня: узкие специалисты вести прием не будут, но можно будет обратиться к дежурным специалистам за экстренной и неотложной помощью, а также вызвать врача на дом, передает телеграм-канал правительства Новосибирской области.

Вызовы также будут принимать до трех часов дня.

С 4 по 6 мая все медицинские учреждения будут работать в обычном режиме.