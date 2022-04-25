Дороги в Новосибирске будут 4 дня перекрыты из-за празднования 9 Мая — показываем участки на карте
В эти дни пройдут репетиции парада, легкоатлетическая эстафета, салют, акции, концерты
5, 7, 8 мая, а также 9 мая в Новосибирске будут перекрыты несколько улиц и магистралей. Это связано с празднованием Дня Победы. Об этом сообщила вице-мэр города Анна Терешкова во время пресс-конференции. 77-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне в Новосибирске отметят военным парадом, легкоатлетической эстафетой, салютом, патриотическими акциями и концертами.
5 и 7 мая пройдут репетиции парада. В связи с этим 5 мая с 17:30 до 22:30 и 7 мая с 07:00 до 12:30 будут перекрыты участки следующих улиц:
- Красный проспект (от улицы Фабричной до улицы Гоголя);
- улица Мичурина (от улицы Фрунзе до Орджоникидзе);
- улица Ядринцевская (от Красного проспекта до улицы Каменской);
- Орджоникидзе (от улицы Советской до Каменской);
- улица Кирова (от улицы Восход до Каменской);
- Октябрьская магистраль (от улицы Каменской до Красного проспекта).
8 мая с 08:00 до 18:00 будет перекрыта улица Депутатская (от Красного проспекта до Серебренниковской), с 20:00 до 23:00 перекроют улицу Плахотного (от улицы Станиславского до улицы Римского-Корсакова).
9 мая с 07:00 до 14:00 перекроют участки этих улиц:
- Красный проспект (от улицы Фабричной до Гоголя);
- улица Кралова (от Советской до Мичурина);
- улица Державина (от Советской до Мичурина);
- улица Фрунзе (от Советской до Мичурина);
- улица Мичурина (от Советской до Орджоникидзе);
- Октябрьская магистраль (от Серебренниковской до Каменской);
- улица Кирова (от Каменской до улицы Восход).
С 07:00 до 23:00 в тот же день будут перекрыты:
- Красный проспект (от Советской до Фрунзе);
- улица Романова (от Советской до Мичурина);
- улица Потанинская (от Советской до Красного проспекта);
- улица Ядринцевская (от Красного проспекта до Каменской);
- улица Трудовая (от Орджоникидзе до Мичурина);
- улица Орджоникидзе (от Советской до Каменской);
- улица Ленина (от площади Ленина до улицы Советской);
- улица Депутатская (от Красного проспекта до Серебренниковской);
- улица Щетинкина (от Красного проспекта до Серебренниковской);
- улица Максима Горького (от Советской до Серебренниковской);
- улица Чаплыгина (от Советской до Красного проспекта);
- Октябрьская магистраль (от Красного проспекта до Серебренниковской);
- улица Октябрьская (от Советской до Серебренниковской);
- улица Коммунистическая (от Советской до Серебренниковской);
- улица Свердлова (от Советской до Серебренниковской);
- улица Спартака (от Советской до Красного проспекта);
- улица Сибревкома (от Красного проспекта до Серебренниковской);
- улица Каинская (от Красного проспекта до Серебренниковской);
- технический проезд от площади Инженера Будагова до улицы Обской, 2.
Карта перекрытий 5, 7, 8 мая выглядит следующим образом.
А эти участки будут недоступны для транспорта 9 мая.
Как рассказала Анна Терешкова, в соответствии с постановлением от 13.04.22 г., празднование 9 Мая пройдет под названием «Новосибирск — город трудовой доблести. Всё для фронта, всё для Победы». 8 мая в 11:00 в сквере за Оперным театром пройдет акция «Сад Памяти». В этот же день в 22:00 на мемориальном комплексе «Монумент Славы» — молодежная патриотическая акция «Свеча памяти».
События развернутся в разных районах Новосибирска. Первые лица и ветераны примут участие в возложении цветов на Монументе Славы.
— В этом году хотим, чтобы это прошло в допандемийном формате и это был бы митинг, — сказала вице-мэр.
Формирование колонны «Бессмертного полка» начнется в 09:00 напротив здания на Октябрьской магистрали, 3. Шествие колонны закончится у Дома офицеров (Красный проспект, 63), где пройдет концерт и выставка ретроавтомобилей.
На площади Ленина пройдет легкоатлетическая эстафета имени Покрышкина, а также праздничный концерт.
— Всё закончится артиллерийским салютом на Михайловской набережной. На остальных площадках прогремят праздничные фейерверки, основная находится за Оперным театром, фейерверк будет видно с площади Ленина. Также присоединяются районы — стадион «Локомотив», Монумент Славы, детская музыкальная школа № 9, ДК «Академия», площадка у ТЦ «Эдем» в Советском районе, — уточнила Анна Терешкова.
Ранее мэрия Новосибирска сообщила, что перед 9 Мая в городе пройдут две репетиции парада. Первая репетиция начнется 5 мая в 20:00, вторая — 7 мая в 10:00.