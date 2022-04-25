Дороги в Новосибирске будут 4 дня перекрыты из-за празднования 9 Мая — показываем участки на карте

5, 7, 8 мая, а также 9 мая в Новосибирске будут перекрыты несколько улиц и магистралей. Это связано с празднованием Дня Победы. Об этом сообщила вице-мэр города Анна Терешкова во время пресс-конференции. 77-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне в Новосибирске отметят военным парадом, легкоатлетической эстафетой, салютом, патриотическими акциями и концертами.

5 и 7 мая пройдут репетиции парада. В связи с этим 5 мая с 17:30 до 22:30 и 7 мая с 07:00 до 12:30 будут перекрыты участки следующих улиц: