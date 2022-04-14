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Названы даты репетиций парада Победы в Новосибирске

Они пройдут за несколько дней до 9 Мая

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Парад смогут увидеть все желающие

Парад смогут увидеть все желающие

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Мэрия Новосибирска опубликовала постановление о праздновании Дня Победы. В нем названы даты проведения репетиции парада.

В документе говорится о том, что первая репетиция парада состоится 5 мая в 20:00, вторая — 7 мая в 10:00. Трибуны на площади Ленина должны смонтировать до 5 мая. Праздничный фейерверк за зданием оперного театра выпустят в 21:50, салют на набережной в то же время 9 мая.

Фонтаны в Первомайском сквере, у здания театра «Глобус», у ГПНТБ и на улице Орджоникидзе должны заработать до 29 апреля.

Карту улиц, на которых ограничат движение во время праздников, должны подготовить и опубликовать на сайтах городских администраций до 22 апреля. Также власти подготовят проект постановления о мерах, направленных на соблюдение законодательства в сфере торговли алкоголем.

В этом году празднование Дня победы пройдет в полном формате впервые с 2019 года. В городе запустят два салюта и один фейерверк.

9 Маярепетиция парада ПобедыДень Победы
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