Названы даты репетиций парада Победы в Новосибирске
Они пройдут за несколько дней до 9 Мая
Мэрия Новосибирска опубликовала постановление о праздновании Дня Победы. В нем названы даты проведения репетиции парада.
В документе говорится о том, что первая репетиция парада состоится 5 мая в 20:00, вторая — 7 мая в 10:00. Трибуны на площади Ленина должны смонтировать до 5 мая. Праздничный фейерверк за зданием оперного театра выпустят в 21:50, салют на набережной в то же время 9 мая.
Фонтаны в Первомайском сквере, у здания театра «Глобус», у ГПНТБ и на улице Орджоникидзе должны заработать до 29 апреля.
Карту улиц, на которых ограничат движение во время праздников, должны подготовить и опубликовать на сайтах городских администраций до 22 апреля. Также власти подготовят проект постановления о мерах, направленных на соблюдение законодательства в сфере торговли алкоголем.
В этом году празднование Дня победы пройдет в полном формате впервые с 2019 года. В городе запустят два салюта и один фейерверк.