Восьмилетняя девочка под Новосибирском умерла после съеденной шоколадки
Следователи выясняют причину гибели второклассницы в Болотнинском районе
Следователи проводят доследственную проверку обстоятельств гибели восьмилетней девочки в Болотнинском районе Новосибирской области. По словам родителей, вечером она съела шоколадку и запила ее соком, а утром проснулась с высокой температурой (почти 40 градусов) и болью в горле.
Источник НГС в правоохранительных органах сообщил, что родители, подумав, что дочь заболела ангиной, дали ей жаропонижающий препарат. Вскоре ребенок начал задыхаться и скончался до приезда скорой помощи.
— Причина смерти устанавливается судмедэкспертами. Проводится доследственная проверка. Инцидент произошел в деревне Таганай, сообщили НГС в СУ СК РФ по НСО.
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