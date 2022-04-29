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Восьмилетняя девочка под Новосибирском умерла после съеденной шоколадки

Следователи выясняют причину гибели второклассницы в Болотнинском районе

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В настоящее время достоверно неизвестно, что вызвало ухудшение состояния здоровья второклассницы

В настоящее время достоверно неизвестно, что вызвало ухудшение состояния здоровья второклассницы

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Следователи проводят доследственную проверку обстоятельств гибели восьмилетней девочки в Болотнинском районе Новосибирской области. По словам родителей, вечером она съела шоколадку и запила ее соком, а утром проснулась с высокой температурой (почти 40 градусов) и болью в горле.

Источник НГС в правоохранительных органах сообщил, что родители, подумав, что дочь заболела ангиной, дали ей жаропонижающий препарат. Вскоре ребенок начал задыхаться и скончался до приезда скорой помощи.

— Причина смерти устанавливается судмедэкспертами. Проводится доследственная проверка. Инцидент произошел в деревне Таганай, сообщили НГС в СУ СК РФ по НСО.

Ранее сообщалось о том, что 12-летний мальчик умер после вейпа. Мы разобрались, из чего их делают и как поймать ребенка до катастрофы.

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