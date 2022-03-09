12-летний мальчик умер после вейпа. Из чего их делают и как поймать ребенка до катастрофы?

Внимание! Курение вейпов, обычных и электронных сигарет вредит вашему здоровью!

Когда и почему обострилась эта проблема

Психиатр-нарколог Новосибирского областного клинического наркологического диспансера, член комиссии по делам несовершеннолетних Дзержинского района Лидия Породько говорит, что с вейпами специалисты столкнулись лет 10 назад, наибольшее распространение они получили в последние 3 года.



По словам эксперта, иногда дети подражают родителям, которые сами говорят, что раньше курили табак, а теперь используют вейп или электронные сигареты:



— Но, по сути, это тоже вид химической зависимости. Наши специалисты могут помочь с этим справиться. Нужно разбираться, что происходит в семье, как сделать так, чтобы ребенок со своими проблемами шел в первую очередь к родителям, а не в компанию на улице. Если дети начинают курить, то в среднем возрастная граница начинается с 8–10 лет, верхняя — до 18. Но в целом сейчас поколение детей больше заинтересовано в здоровом образе жизни. Когда я провожу лекции в школах, ко мне даже подходят и спрашивают, как помочь отцу бросить курить.

