12-летний мальчик умер после вейпа. Из чего их делают и как поймать ребенка до катастрофы?

Вред от вейпов и электронных сигарет обсуждается давно, хотя некоторые ошибочно полагают, что таким образом избавляются от зависимости. Но, по мнению психиатров и наркологов, с каждым годом масштаб проблемы растет, в том числе среди детей. Так, в начале 2022 года в Новосибирске 11-летний мальчик попал в больницу после курения электронной сигареты из-за отравления, а в Бийске 12-летний мальчик умер после того, как покурил вейп. Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко узнала, какие заболевания вызывают вейпы и электронные сигареты, правда ли, что их иногда сложно отличить от ковида, со скольки лет дети начинают курить и как родителям узнать об этом.
Внимание! Курение вейпов, обычных и электронных сигарет вредит вашему здоровью!
Когда и почему обострилась эта проблема
Психиатр-нарколог Новосибирского областного клинического наркологического диспансера, член комиссии по делам несовершеннолетних Дзержинского района Лидия Породько говорит, что с вейпами специалисты столкнулись лет 10 назад, наибольшее распространение они получили в последние 3 года.
По словам эксперта, иногда дети подражают родителям, которые сами говорят, что раньше курили табак, а теперь используют вейп или электронные сигареты:
— Но, по сути, это тоже вид химической зависимости. Наши специалисты могут помочь с этим справиться. Нужно разбираться, что происходит в семье, как сделать так, чтобы ребенок со своими проблемами шел в первую очередь к родителям, а не в компанию на улице. Если дети начинают курить, то в среднем возрастная граница начинается с 8–10 лет, верхняя — до 18. Но в целом сейчас поколение детей больше заинтересовано в здоровом образе жизни. Когда я провожу лекции в школах, ко мне даже подходят и спрашивают, как помочь отцу бросить курить.
Педиатр центра семейной медицины «Здравица» Ольга Косачева говорит, что для детей электронные сигареты, вейпы сейчас — это элемент моды или отчасти ритуал, а для кого-то из них — желание общаться в интересной компании, где все так делают:
— Зачастую они видят, как это проделывает кто-то из взрослых в их окружении, и тут срабатывают инстинкты, как в грудничковом возрасте: они тянут в рот не обязательно что-то полезное — это познание мира. Иногда складывается ситуация, когда родители сами их поощряют. У них есть какое-то ощущение ложной безопасности, что вроде это же не сигарета как таковая. И в рекламе нам говорят, что там совершенно нет никотина и вообще изначально электронные сигареты были задуманы как способ ухода от курения.
Врач-педиатр сети многопрофильных клиник для всей семьи «1+1» Мария Ивлева также отмечает, что изначально вейп популяризировался как безопасный способ бросить курить, но впоследствии обнаружилось, что механизм привыкания к вейпу во многом напоминает механизм при курении табачных изделий:
— Вейпы работают с помощью испарения жидкостей, которые иногда также содержат никотин, а электронные сигареты всегда содержат никотин. Опасность в том, что психологическая зависимость однозначно есть. ВОЗ считает, что эти вещи нельзя рассматривать как способ избавления от курения, и рекомендует использовать лицензированные никотинзамещающие препараты, а также обратиться за помощью к психологу.
Лидия Породько рассказывает, что на данный момент в практике областного наркодиспансера не было случая, чтобы кто-то обращался за помощью с зависимостью именно от вейпов.
— Как уточняют комиссии по делам несовершеннолетних Новосибирска, отравлений вейпами ни в прошлом году, ни в этом не было зафиксировано. Но это проблема беспокоит и нас, врачей-наркологов, и учителей, и родителей. Действующим законодательством предусмотрена ответственность за курение табака в общественных местах. Но причислить вейп к табаку в полной мере не представляется возможным, потому что содержимое состоит из нескольких частей: где-то присутствует никотин, где-то — нет, но детально состав не расписан.
Какие вредные вещества содержатся в вейпах
Лидия Породько замечает, что, предполагается, что в вейпах есть пропиленгликоль, глицерин и ароматизаторы, при нагревании которых образуются вредные вещества. Поскольку для России вейпы — относительно новое явление, специалисты ориентируются на данные исследований, проводимых в США и странах Европы.
— Есть интересные статьи, которые говорят о том, что в вейпах может содержаться как растительный никотин, так и солевой, то есть искусственный, который совмещает в себе растительный никотин и кислоту, обычно бензойную. Когда солевой никотин разлагается, всасывание в организм происходит быстрее, потому что его кислотность сравнима с кислотностью крови. Поэтому человек быстрее накуривается, правда, дети этого не знают: делают столько же затяжек, но получают больший вред, — объясняет Лидия Породько.
Она добавляет, что, как правило, когда человек переходит от употребления обычного никотина к вейпу или электронным сигаретам, то он чаще жалуется на одышку, учащенное сердцебиение, кашель и даже астматические приступы. Может развиться дыхательная недостаточность. Родители обращаются к кардиологу, не могут понять, что происходит с ребенком.
Химик Николай (попросивший не указывать его фамилию) объясняет, что для электронных устройств испарительного типа затруднительно оценить количество извлекаемого никотина, попадающего в организм, тогда как для обычных сигарет доза может быть вполне точно определена и слабо отличается от сигареты к сигарете.
По его словам, при использовании испарителей в легкие и дыхательные пути попадает не дым, а аэрозоль, оказывающий более раздражающее действие на легкие. Влияние пара на организм требует отдельных исследований.
— В состав жидкостей для испарения входят глицерин и пропиленгликоль, при пиролизе которых образуются крайне токсичные акролеин и иные непредельные органические соединения. Степень превращения многоатомных спиртов в токсичные карбонильные соединения зависит от конструкции испарителя: от удельного сопротивления сплава, используемого в качестве накаливающейся спирали, ее конфигурации — геометрии, числа витков, общего электрического сопротивления, силы тока источника питания и так далее. По-хорошему, все эти аспекты требуют сертификации, которой по факту может и не быть, — замечает Николай.
Он добавляет, что табак, помимо никотина, содержит ряд других алкалоидов, в частности изомерный анабазин и некоторые метилированные/деметилированные производные анабазина и никотина:
— Согласно распространенной гипотезе, анабазин, напротив, снижает желание курить. В жидкости для испарения обычно добавляют чистый никотин, что может повышать тягу к курению. С другой стороны, курильщики со стажем отмечают снижение качества табака в сигаретах в последние годы, а также в сравнении с табаком для трубок, самокруток или же с импортными сигаретами. Остается неясным то, насколько сигаретный табак действительно табак.
Ольга Косачева уточняет, что при нагревании перечисленные вещества оседают в альвеолах — структурных единицах легких — и вызывают довольно глубокие повреждения:
— Это можно сравнить с масляным пятном на воде, когда выливается нефть. Соответственно, ребенок получает поражение легких, которое приводит к гипоксии. А, как известно, кислород — это то, без чего не может жить мозг, особенно детский.
Врач-психиатр Центра клинических исследований и психотерапии Любовь Попова также замечает, что при нагревании уровень вредных веществ повышается:
— Есть интересное исследование, в котором говорится, что одна капсула для вейпа по содержанию никотина равна одной пачке сигарет. Те, кто курил обычные сигареты, а потом начал пытаться бросить и, наоборот, чаще стал курить электронные, просто перескакивал с одной зависимости на другую. Сами вейпы и ароматизаторы не сертифицируются, то есть что там на самом деле находится, не знает никто.
Она приводит в пример ученых из Кореи, которые провели исследование заявленного химического состава на этикетке и реального содержимого:
— Например, там, где было написано, что никотин отсутствует, его было достаточно. Кроме того, были и другие вещества, употребляющиеся в том числе для ароматизации, — глицерин, диоксид серы, аммиак, хлороводород, диацетил и так далее. Естественно, они могут вызывать и аллергические реакции, которые мгновенно могут привести к непредсказуемым последствиям.
Мария Ивлева согласна с тем, что из-за отсутствия официального контроля за качеством и составом растворов для вейпинга они могут по своим свойствам оказаться даже более токсичными, чем табачная продукция:
— Более того, соль, которая содержится в растворе для парения, облегчает веществам проникновение через гематоэнцефалический барьер в головной мозг и усиливает симптомы зависимости или отравления. В группу риска входят все, кто имеет какие-либо хронические заболевания, так как отравление паром от жидкости может вызвать обострение, — беременные женщины, а также молодые люди, подростки, которые не могут самостоятельно оценить опасность этого развлечения для себя.
Юлия Пинегина, главный детский пульмонолог Новосибирской области, заведующая детским пульмонологическим отделением Новосибирской областной больницы, врач-педиатр, резюмирует, что никотин в обычных сигаретах имеет непростую историю и «отягощенный анамнез», неприятный, достаточно резкий запах. Электронные сигареты и вейпы не имеют такого запаха и на первый взгляд кажутся безвредными:
— Но следует помнить: для того, чтобы вещество активно испарялось, туда нужно добавить огромное количество компонентов, далеко не безвредных для организма, а вкусоароматические добавки и синтетический никотин превращают вейп в бомбу замедленного действия.
Какие заболевания это вызывает
Любовь Попова подчеркивает, что случаи отравлений после парения описаны в США еще в 1920 году — из 2 тысяч 86 закончились летальным исходом:
— В Штатах даже ввели в классификацию «заболевания от электронных сигарет». Есть такое понятие, как заболевание легких, связанное с электронными сигаретами, при этом клиническая картина будет соответствовать двухстороннему поражению легких. Даже сделали рекомендации, чтобы не перепутать эту проблему с ковидом.
Юлия Пинегина отмечает, что к ним в областную больницу попадают пациенты с бронхолегочной патологией, сложной и в диагностике и в терапии. Бывает, что заболевание спровоцировано курением электронных сигарет или ароматических смесей:
— Никотин оказывает выраженное влияние на сосуды: сужает и вызывает нарушение кровообращения, не только в легких, но и в других органах, раздражает слизистые оболочки, провоцируя воспалительные процессы, вызывает зависимость как физическую, поскольку происходит изменение количества качества никотиновых рецепторов, так и психологическую или так называемое аддиктивное поведение. Считается, что после того, как человек бросает курить, психологическая зависимость сохраняется в течение еще 15 лет.
Она дополняет, что в отличие от обычных сигарет, в вейпах нет смол, которые обладают канцерогенным эффектом, но есть другие вещества. Например, диацетил, который оказывает выраженное раздражающее действие, может вызывать облитерацию бронхиол (тяжелое респираторное заболевание, обусловленное стойкой прогрессирующей воспалительной и/или фиброзной обструкцией бронхиол. — Прим. ред.) или поражение самых мелких бронхов и превратить человека в инвалида.
Юлия Пинегина акцентирует внимание на том, что огромное количество вариантов вкуса позволяет продукту пользоваться спросом у молодежи, особенно среди девушек:
— Как-то раз к нам в Новосибирскую областную больницу поступила девушка-подросток, которая начала курить вейпы. Это было в начале первой волны ковида. Поступила она с пневмонией и подозрением на ковид-инфекцию. Тяжелейшая кислородная зависимость, лихорадка и массивное субтотальное поражение легочной ткани. Естественно, когда у пациента подозрение на ковид, он помещается в желтую зону и лежит в условиях изоляции. Несколько раз провели тест на ковид. Он был отрицательным. У пациентки была тяжелая пневмония с поражением интерстициальным в сочетании с поражением бронхиол.
Как оказалось, это была тяжелейшая аллергическая реакция на ароматические добавки.
— Пациентка была лишена возможности курить, и через некоторое время произошел выброс эозинофилов в периферическую кровь, и все легочные инфильтраты ушли, — вспоминает врач.
Юлия Пинегина считает, что сложно ответить на вопрос, что вреднее: вейпы или электронные сигареты. Можно сказать только, что вредно и то, и другое.
— У подростков мы видим тяжелые бронхиолиты, которые часто имеют хроническое течение, эозинофильные легочные поражения, интерстициальные процессы. Бронхиолиты — это поражения бронхиол — самых мелких бронхов, диаметром 1–2 мм, поэтому даже очень небольшое сужение просветов этих терминальных бронхов ведет к тому, что происходит ограничение воздушного потока, — поясняет главный детский пульмонолог.
Организм не получает кислород и находится в состоянии гипоксии. Сужение может происходить за счет скопления мокроты, отека слизистой. При бронхиолитах бывает и облитерация, когда провоцируется развитие соединительной ткани и бронхиолы сужаются необратимо, грубо говоря — зарастают.
Сложность диагностики, сбора анамнеза в ситуации с подростками еще и в том, уверена эксперт, что они часто скрывают свои вредные привычки.
— Ни один подросток не будет в этом признаваться с порога. В данном случае нам помогло эндоскопическое исследование, сложный биохимический и другие анализы. Ребенок — не машина: капот не откроешь, мотор не подкрутишь, — шутит доктор.
Как определить, что ребенок покурил вейп или электронные сигареты
Лидия Породько считает, что помочь родителям определить, что ребенок курит вейп или электронные сигареты, может специфический сладковатый запах, который появляется после употребления:
— Ребенок, например, говорит родителям, что это запах жвачки, поэтому они не всегда замечают отличия. Кроме того, в течение часа или двух могут быть немного расширены зрачки, но это зависит и от того, сколько именно ребенок выкурил.
Как растет масштаб проблемы
Психиатр Любовь Попова поясняет, что в Москве уже есть реабилитационные центры для детей, у нас тоже планируется создание такого:
— Проблема становится актуальной и для раннего возраста. Я видела детей, которые стали употреблять различного рода вещи в 8 лет. Я никого не хочу пугать, но формирование зависимости сейчас дошло до катастрофических размеров. Формируются зависимости — как психическая, так и физическая. Когнитивные функции нарушаются. Я думаю, Великая Отечественная война не унесла столько жизней, сколько различные вещества — мефедрон, спайсы и так далее. Сейчас летальных исходов от них меньше, чем в 90-е годы. Были случаи даже, когда все мальчики в классе умирали от этого. Но это же опасно не только летальными исходами, но и возникающими психическими нарушениями.
Она переживает, что неизвестно, как именно это скажется в будущем, и приводит пример. Ранее были дети, которые вдыхали клей, и у них наблюдали специфическое отставание в физическом развитии: они были очень маленькими, не соответствовали своему возрасту, и их когнитивные функции тоже страдали.
Ранее мы рассказывали о том, почему вейпы взрываются во рту подростков.
Ваш ребенок пострадал после курения вейпа или электронных сигарет? Расскажите об этом медицинскому обозревателю НГС Марии Тищенко: m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону: +7 961 845–55–78 (WhatsApp, SMS, Telegram). Можно анонимно.