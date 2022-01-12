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Тема дняМальчик умер после курения вейпа
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12-летний мальчик умер после того, как покурил вейп — следователи на Алтае возбудили дело

Тело обнаружила бабушка его знакомой

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Следователи возбудили уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело

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В городе Бийске Алтайского края умер 12-летний подросток. Известно, что до этого он был в гостях, где курил электронную сигарету.

10 января 17-летняя девушка с младшим братом пришла в гости к своей подруге. Они покурили вейп, после чего почувствовали себя плохо.

— На следующее утро бабушка подруги обнаружила потерпевших, находящихся в квартире в бессознательном состоянии. Девушки были госпитализированы в медицинское учреждение, мальчика спасти не удалось, — сообщает старший помощник руководителя СУ СК РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева.

Расследование продолжается

Расследование продолжается

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Следователи возбудили уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Сейчас они выясняют обстоятельства и причины происшествия.

В конце 2019 года в новосибирском кафе умер 12-летний мальчик. Он пришел в заведение вместе с другом. Одна из посетительниц рассказала, что подросток пронес с собой газовый баллончик, зашел с ним в туалет, а потом вышел и упал.

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