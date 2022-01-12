12-летний мальчик умер после того, как покурил вейп — следователи на Алтае возбудили дело

В городе Бийске Алтайского края умер
10 января 17-летняя девушка с младшим братом пришла в гости к своей подруге. Они покурили вейп, после чего почувствовали себя плохо.
— На следующее утро бабушка подруги обнаружила потерпевших, находящихся в квартире в бессознательном состоянии. Девушки были госпитализированы в медицинское учреждение, мальчика спасти не удалось, — сообщает старший помощник руководителя СУ СК РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева.
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