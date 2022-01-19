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11-летний новосибирец попал в больницу после курения электронной сигареты

Мальчик получил отравление курительной смесью

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СК проводит проверку после инцидента со школьником

СК проводит проверку после инцидента со школьником

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В понедельник, 17 января, в ДКБ № 1 по улице Вертковской в Новосибирске бригада скорой помощи доставила 11-летнего школьника с острым отравлением.

О малолетнем пациенте медики сообщили в полицию.

— После осмотра врачом ребенку поставлен диагноз «отравление курительной смесью тяжелой степени». Мальчика госпитализировали, сейчас его состояние нормализовалось, — сообщил НГС источник в правоохранительных органах.

Приятель отравившегося рассказал сотрудникам полиции, что тот курил электронную сигарету, после чего ему стало плохо.

Как удалось выяснить, пострадавший учится в 4-м классе одной из школ в Первомайском районе Новосибирска. Семья, в которой воспитывается подросток, благополучная. Четвероклассник на учете в ПДН не состоит.

В региональном Следственном комитете корреспонденту НГС сообщили, что по данному факту проводится проверка.

Неделю назад НГС рассказывал о трагическом случае в городе Бийске Алтайского края — 12-летний мальчик умер после того, как покурил вейп. Известно, что до этого он был в гостях, где курил электронную сигарету. Следователи возбудили уголовное дело.

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