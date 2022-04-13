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На развитие новосибирского перинатального центра выделят ещё 450 миллионов

Деньги пойдут на покупку оборудования и оснащение новых отделений

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Строительство центра шло с 2013 года

Строительство центра шло с 2013 года

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Новосибирское правительство выделило около 450 миллионов рублей на развитие перинатального центра. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

— В этом году по поручению Губернатора Новосибирской области запланировано приобретение дополнительного современного оборудования для доукомплектации центра. На эти цели выделено порядка 450 млн рублей. Мы будем и дальше поддерживать руководство медицинского учреждения, чтобы наш перинатальный центр развивался, — цитирует пресс-служба первого замгубернатора Юрия Петухова.

По словам заведующей центром Аллы Дробинской, медучреждение планирует привлекать новых специалистов, развивать дистанционный акушерский консультативный центр, организовать отделения антенатальной охраны плода и вспомогательных репродуктивных технологий.

В этому году планирует купить новое оборудование, в частности для трех индивидуальных родильных залов. Также врачи рассчитывают на дооснащение операционных отделений реанимации новорождённых и патологии новорождённых и внедрение системы идентификации пациентов.

По итогам прошлого количество родов в перинатальном центре увеличилось в 2 раза, до 3 798. В планах на 2022 год — нарастить объемы до 5 тысяч родов.

Строительство центра велось с 2013 года: оно то останавливалось, то возобновлялось. Мы уже показывали, как проходила стройка и как выглядел этот объект при сдаче в эксплуатацию. Работать центр начал в 2021 году, 1 февраля там сделали первое кесарево сечение.

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