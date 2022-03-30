В Новосибирской области от ковида умерли 10 человек — одной из пациенток было 40 лет

В Новосибирской области коронавирус за последние сутки обнаружили у 251 человека, скончались 10 пациентов.



— На утро 30 марта в регионе зарегистрировано 250 897 случаев коронавируса, 251 — за сутки, в том числе у 36 354 детей, 129 — за сутки. 230 644 пациента выписаны с выздоровлением, 504 — за сутки. Скончались 10 пациентов: мужчины в возрасте 50 лет, 68 лет, 85 лет, 86 лет и женщины в возрасте 40 лет, 61 года, 70 лет, 75 лет, 87 лет, 96 лет, — говорится в сообщении оперативного штаба по коронавирусу в Новосибирской области.