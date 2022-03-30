В Новосибирской области от ковида умерли 10 человек — одной из пациенток было 40 лет

В Новосибирской области коронавирус за последние сутки обнаружили у 251 человека, скончались 10 пациентов.
— На утро 30 марта в регионе зарегистрировано
Всего в регионе от ковида скончались 5359 пациентов.
В больницах находятся 1046 человек с подтвержденным диагнозом и подозрением на него. В реанимациях лежат 156 пациентов, из них 19 — на искусственной вентиляции легких.
Сегодня, 30 марта, власти Новосибирской области приняли решение о том, чтобы сделать масочный режим рекомендательным. Рассказываем подробности.