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В Новосибирской области от ковида умерли 10 человек — одной из пациенток было 40 лет

Всего в регионе, по данным оперштаба, от ковида скончались 5359 пациентов

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В больницах с подтвержденным диагнозом ковид и подозрением на него находятся <nobr class="_">1046 человек</nobr>

В больницах с подтвержденным диагнозом ковид и подозрением на него находятся 1046 человек

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В Новосибирской области коронавирус за последние сутки обнаружили у 251 человека, скончались 10 пациентов.

— На утро 30 марта в регионе зарегистрировано 250 897 случаев коронавируса, 251 — за сутки, в том числе у 36 354 детей, 129 — за сутки. 230 644 пациента выписаны с выздоровлением, 504 — за сутки. Скончались 10 пациентов: мужчины в возрасте 50 лет, 68 лет, 85 лет, 86 лет и женщины в возрасте 40 лет, 61 года, 70 лет, 75 лет, 87 лет, 96 лет, — говорится в сообщении оперативного штаба по коронавирусу в Новосибирской области.

Всего в регионе от ковида скончались 5359 пациентов.

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В больницах находятся 1046 человек с подтвержденным диагнозом и подозрением на него. В реанимациях лежат 156 пациентов, из них 19 — на искусственной вентиляции легких.

Сегодня, 30 марта, власти Новосибирской области приняли решение о том, чтобы сделать масочный режим рекомендательным. Рассказываем подробности.

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