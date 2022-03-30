Власти приняли решение сделать масочный режим рекомендательным для новосибирцев

Сегодня, 30 марта, в Новосибирской области решено сменить режим обязательного ношения маски в общественных местах на рекомендательный режим.
Документ об этом уже планируется подписать, пока изменения не введены, даты в сообщении не называются.
— Правительством Новосибирской области на внеочередном заседании 30 марта одобрены предложения о дальнейшем снятии действующих ограничительных мер, подготовленные координационным штабом по недопущению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Новосибирской области по поручению Губернатора Андрея Травникова с учетом фактически сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановки в Новосибирской области, — сообщили в пресс-службе Правительства Новосибирской области.
Изменения снимут запрет для юрлиц по допуску в помещения, на иную территорию осуществления деятельности и транспорт жителей региона, не соблюдающих масочный режим, а также снимут обязанность по прекращению обслуживания граждан без масок.
При этом юридические лица и индивидуальные предприниматели должны обеспечить соблюдение масочного режима работниками при непосредственном взаимодействии с гражданами в ходе оказания услуг (выполнения работ) в таких сферах, как, например, медицина, торговля, общественное питание, общественный транспорт, фитнес-центры, парикмахерские, косметические салоны и
Ношения масок для граждан будет носить рекомендательный характер.
— Данные решения приняты с учетом фактически сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе. Гражданам рекомендуется соблюдать масочный режим в местах массового пребывания, в транспорте. В случае ухудшения ситуации с распространением коронавирусной инфекции, обязательный режим ношения масок может быть возвращен, — сообщил первый заместитель Губернатора Новосибирской области Юрий Петухов.
Масочный режим действовал в Новосибирской области с 27 апреля 2020 года. Отмену режима губернатор анонсировал 16 марта 2022 года. По словам Андрея Травникова, необходимость носить маски «всем уже поднадоела». На прошлой неделе, 21 марта, глава региона предложил сделать масочный режим рекомендательным.