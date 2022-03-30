Власти приняли решение сделать масочный режим рекомендательным для новосибирцев

Сегодня, 30 марта, в Новосибирской области решено сменить режим обязательного ношения маски в общественных местах на рекомендательный режим.

Документ об этом уже планируется подписать, пока изменения не введены, даты в сообщении не называются.

— Правительством Новосибирской области на внеочередном заседании 30 марта одобрены предложения о дальнейшем снятии действующих ограничительных мер, подготовленные координационным штабом по недопущению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Новосибирской области по поручению Губернатора Андрея Травникова с учетом фактически сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановки в Новосибирской области, — сообщили в пресс-службе Правительства Новосибирской области.

