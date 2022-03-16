16 марта среда
СЕЙЧАС -17°С
Пробки 4/10
usd 111.48
eur 122.45
СрочноМасочный режим планируют отменить
Все новости
Все новости

«Всем уже поднадоело»: губернатор Новосибирской области поддержал отмену масочного режима в регионе

При этом режим повышенной готовности в области будет продлен

5 776
60Обсудить

Поделиться

Масочный режим отменят в ближайшее время

Масочный режим отменят в ближайшее время

Поделиться

В Новосибирской области готовятся к отмене масочного режима вслед за Чеченской Республикой, Москвой, Кемеровской и Томской областями. В этих регионах с 15 марта отменили обязательное ношение маски. Об этом губернатор Андрей Травников сообщил на встрече с журналистами 16 марта.

— Я принципиально поддерживаю решение об отмене масочного режима. Во-первых, эта действующая необходимость нам всем уже поднадоела. И с учетом, что пятая волна коронавируса сходит на нет, есть возможность принять такое решение. Я поддерживаю решение об отмене масочного режима и дал соответствующее поручение оперативному штабу совместно с Роспотребнадзором подготовить соответствующий документ на очередное заседание правительства Новосибирской области, — сообщил Андрей Травников.

При этом режим повышенной готовности в области будет продлен.

— Несмотря на снижение заболеваемости, коронавирус от нас никуда не ушел. За прошлую неделю он унес 100 жизней новосибирцев, и сейчас 260 человек до сих пор находятся на больничных койках, — добавил губернатор Новосибирской области.

В Новосибирской области отменили требование QR-кодов в театрах, цирке, гостиницах, детских центрах и на спортивных мероприятиях.

По теме (5)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК10
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ4
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

маскикоронавирус
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter