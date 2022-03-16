«Всем уже поднадоело»: губернатор Новосибирской области поддержал отмену масочного режима в регионе

В Новосибирской области готовятся к отмене масочного режима вслед за Чеченской Республикой, Москвой, Кемеровской и Томской областями. В этих регионах с 15 марта отменили обязательное ношение маски. Об этом губернатор Андрей Травников сообщил на встрече с журналистами 16 марта .

— Я принципиально поддерживаю решение об отмене масочного режима. Во-первых, эта действующая необходимость нам всем уже поднадоела. И с учетом, что пятая волна коронавируса сходит на нет, есть возможность принять такое решение. Я поддерживаю решение об отмене масочного режима и дал соответствующее поручение оперативному штабу совместно с Роспотребнадзором подготовить соответствующий документ на очередное заседание правительства Новосибирской области, — сообщил Андрей Травников.

